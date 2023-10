Uruguay le ganó merecidamente a Brasil y cortó una sequía histórica

Uruguay y Brasil llegaron al encuentro en el Centenario de Montevideo con la necesidad de sumar de a tres puntos. Sin embargo, solo la Celeste hizo lo posible por llevarse la victoria y lo consiguió con un sólido 2-0. Así, los de Marcelo Bielsa cortaron una larguísima sequía de 22 años sin triunfos ante la Verdeamarelha.

Los goles del triunfo de Uruguay sobre Brasil

La Celeste se impuso se impuso en el estadio Centenario con anotaciones de Darwin Núñez en la primera parte y de Nicolás de la Cruz en la segunda. Para empeorar el panorama de Brasil, por una lesión en la rodilla perdió a Neymar, que andonó la cancha en camilla y llorando.



Uruguay llegó a siete puntos en la clasificación, superó por diferencia de goles a Brasil y está segundo por detrás de Argentina.



En los primeros minutos, la Celeste apostó por la presión alta y trató de dificultar la salida desde el fondo de un Brasil que movió el balón en el triángulo final e intentó aprovechar en cada oportunidad que tuvo la velocidad de Vinicius Junior y Rodrygo Góes.



Luego el equipo de Marcelo Bielsa retrocedió varios metros en el campo y jugó varios balones largos para Darwin Núñez, quien estuvo bien controlado por los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhaes.



Brasil se volcó al ataque y se acercó con buenas jugadas de los extremos madridistas, de Neymar y de Gabriel Jesus, quien en esta oportunidad comenzó el juego como titular y dejó en el banquillo de relevos a Richarlison de Andrade.



Así, la primera parte llegó casi a su final con dos equipos estudiándose mutuamente y complicando muy poco a los porteros Sergio Rochet y Ederson Morales.



Sin embargo, a los 41 minutos Uruguay encontró campo fértil para el deborde por izquierda de Maximiliano Araujo. El atacante del Toluca aprovechó la oportunidad para asistir a un Núñez que no falló con un potente cabezazo.



La Celeste celebró ante más de 50.000 espectadores que llegaron al estadio en el que se jugó la primera final del mundo y que en 2030 albergará uno de los partidos del Mundial.



Núñez confirmó el buen momento que vive, teniendo en cuenta que llegó a la doble jornada promediando 0,67 goles y 0,5 asistencias por partido, además de 15,72 desmarques por cada 90 minutos de juego.



Poco después del gol, Brasil perdió a Neymar Junior, quien se lesionó disputando un balón con De la Cruz.



En el comienzo de la segunda parte, el equipo de Bielsa dominó y se aproximó con un potente disparo de Federico Valverde.



Brasil respondió con un saque de esquina y un golpe de cabeza que no complicó a Rochet. También con un impresionante libre directo de Rodrygo Goes que se estrelló contra el horizontal.



Sin embargo, fue la Celeste la que avanzó y a los 77 minutos le dio un duro golpe al mentón a su rival y sentenció el juego.



Tras una entreverada jugada dentro del área, Núñez cubrió el balón y lo cedió a De la Cruz, quien venció a Ederson con un potente disparo y marcó el 2-0 final.



De esta forma, Uruguay volvió a vencer a Brasil luego de 22 años, tres meses y 16 días y camina a paso firme en unas eliminatorias en las que el equipo de Diniz cerró la doble fecha sin victorias.



Fuente: EFE