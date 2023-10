Rumor bomba: el gigante de Europa que podría ir con todo por Julián Álvarez

Julián Álvarez no deja de maravillar al fútbol mundial. Luego de una temporada en la que debutó en Europa y ganó todo lo que se le presentó con el Manchester City y la Selección argentina, el Araña comenzó a ser un titular indiscutido para Pep Guardiola. Con ello vinieron grandísimas actuaciones y goles para triunfos de su equipo y también los rumores que lo vinculan a otros gigantes del Viejo Continente como el Barcelona.

La tapa de Sport sobre Julián Álvarez y el rumor del Barcelona.

No es la primera vez que los culés son vinculados con el delantero campeón del mundo. No obstante, esta sí podría ser la vez que el rumor se haga realidad, ya que desde Cataluña advierten que el interés por el ex River es total: "Atentos a Julián Álvarez", advirtió el diario Sport.

Con el cordobés en la foto de tapa, el medio catalán asegura que el goleador del City es una de las prioridades para el director deportivo, el portugués Deco: "El jugador argentino gusta mucho a Deco y, pese a que renovó hace poco, tiene una cláusula para salir del City. El club azulgrana le considera una opción a futuro en el caso de que Lewandowski no agote su contrato", agrega en letra chica. Cabe destacar que Álvarez tiene vínculo con el vigente campeón de la Champions League hasta 2028.

Qué dijo Deco, el mánager del Barca, sobre el mercado de pases

Sin embargo, este rumor no va de la mano con lo expresado por Deco sobre la política de fichajes del Barcelona para el próximo mercado de pases: "No hemos hablado de jugadores con Xavi. Es algo público, la gente sueña con el ‘fair play’ (risas) porque se habla todos los días. Nosotros sabemos que tenemos una serie de compromisos, cosas que LaLiga nos impone, no solo a nosotros, también al resto de clubs, así que no hay que quejarse, hay que trabajar para mejorar y volver a estar lo mejor posible. Hay que afrontarlo y al final, creo que va a ser difícil hacer nuevas incorporaciones. Siempre estaremos atentos por si hay alguna oportunidad, pero no creo que va a ser posible", aclaró sobre la ventana de enero.