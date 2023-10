Papu Gómez reveló con quién desea reencontrarse tras haber tenido diferencias: "Somos adultos, se..."

El Papu Gómez cambió el chip que lo dejó de cara al retiro y ahora disfruta de su estadía en su flamante equipo, el Monza de Italia. El jugador rescindió contrato con el Sevilla, donde estaba relegado, y tuvo una oferta desde Arabia Saudita, la cual rechazó porque no lo seducía la vida en ese país. El regreso al Calcio, donde mostró lo mejor de su carrera, le genera expectativas.

El primer paso del ex Arsenal por la liga italiana fue en Catania, pero lo mejor se vio vistiendo la camiseta de Atalanta, dirigido por Gian Piero Gasperini, con un fútbol que revolucionó Europa y lo tuvo jugando Champions. Tras siete años en el club, se fue enemistado con el entrenador.

Gasperini y su capitán en Atalanta, Papu Gómez. Foto: Noticias Argentinas

Gómez ya hizo su debut en el equipo del norte de Milán en la victoria ante Sassuolo. Luego sumó minutos también con triunfo ante Salernitana y tras la fecha FIFA volverá a aparecer contra Roma. Mientras aguarda por ese partido, brindó una entrevista con el medio Corriere della Sera en la que confesó su deseo de reencontrarse con su antiguo DT.

“Somos adultos, se acabó todo. Han pasado dos años, esperamos volver a encontrarnos pronto y despedirnos. Después de ese episodio gané un Mundial, una Copa América y una Europa League. Por supuesto, dejar Bérgamo así no fue agradable, especialmente para la afición de la que no me despedí y que no sabía la verdad en ese momento. Sin embargo, la vida puede ser una locura: todos los títulos que he ganado llegaron tras mi abrupta despedida del Atalanta. Me hubiera encantado ganar algo con mis ex compañeros”, reconoció el futbolista argentino.

Gasperini dirige Atalanta desde la temporada 2016-2017. Su poder en el club y la forma de administrar el vestuario le ha dado el mote de tirano. Distanciado de aquella discusión, Gómez definió como exagerado ese mote. "Tiene un método de trabajo para el que se necesita la mente adecuada. Estuve muchos años con él y me adapté. Quizás otros jugadores que pasaron por Zingonia no pudieron resistir", cerró.

Para el próximo enfrentamiento entre el Monza y Atalanta habrá que aguardar hasta abril del año próximo, en el marco de la segunda ronda, ya que el duelo por la primera ronda se produjo previo a la llegada del Papu.