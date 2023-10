La sorpresiva sentencia de Federer sobre sus duelos con Rafa Nadal: "Estoy feliz por no tener que..."

Roger Federer y Rafael Nadal marcaron una época en el tenis, incluso la más gloriosa de dicho deporte. Aunque luego se les sumó Novak Djokovic, las batallas entre el suizo y el español moldearon a una generación de fanáticos que se acostumbraron a ver a los mejores de la historia cada semana. Cada uno con su estilo marcado, generaron la más grande de las rivalidades. Sin embargo, Su Majestad aseguró que no extraña esos partidos.

En diálogo con el podcast de la ATP, el helvético, ganador de 20 Grand Slams, dejó una llamativa sentencia sobre sus encuentros con el manacorí: "No extraño jugar contra Nadal. Estoy bastante feliz por eso y también por no tener que disputar uno de esos difíciles partidos contra uno de los grandes. He tenido tantos momentos como esos y me alegro de que no sucedan más", aseguró.

30 veces hubo un cruce "FeDal": 26 victorias de Rafa contra 14 de Roger.

Federer enfrentó a Nadal en 30 ocasiones y terminó con un saldo negativo de 16 victorias y 24 derrotas. El último encuentro entre ambos fue en las semifinales de Wimbledon 2019, donde el de Basilea se impuso en cuatro sets. Luego, Roger perdería una final muy recordada ante Novak Djokovic en la que tuvo varios puntos para llevarse el título.

Más allá de que siempre se los puso como el agua y el aceite tenísticamente, el suizo aseguró que encuentra muchas similitudes con Rafa: "No sé si somos tan distintos con Rafa. Yo soy muy relajado dentro y fuera de la pista, mientras que él tiene una intensidad increíble. Era como un tigre en una jaula, anda por ahí y siempre hay cosas por hacer para él. Siempre se notaba que tenía un partido en la mente", destacó.

La despedida de Federer, junto a Nadal.

Luego de 30 partidos que quedaron en la memoria del tenis, Federer se despidió de la raqueta en un dobles con Nadal en la Laver Cup. Un cierre muy especial junto a su rival acérrimo.