La contundente advertencia de Serna al Colo Barco: "Hablé con él y..."

Valentín Barco es una figura que despierta admiración en el mundo Boca, pero bronca de la puerta para afuera. Su juventud y su estilo de juego desfachatado le hicieron ganar un mote de "canchero" por parte de los rivales. El último ejemplo de esto fue la polémica que se generó luego de que el Colo se parara sobre la pelota ante Palmeiras. Por eso, Mauricio Serna aseguró que el chico de 19 años tiene que aprender muchas cosas.

En diálogo con D Sports Radio, Chicho, integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize, reveló que habló con Barco tras aquella jugada: "Hablé con él y le dije que no tiene que generar que los rivales lo vean con odio, sino que logre por fútbol y personalidad que lo respeten. Si a mí un rival se me para en la pelota la próxima lo busco y no sé dónde lo tiro. Pero cuando vemos los pases que da, no le podemos cortar nada", destacó el colombiano.

Luego, el bicampeón de América y titular en la Intercontinental ante el Real Madrid agregó: "No me gustó porque creo que no tiene que ver con el buen fútbol. Hay que ir metiéndolo en el mundo del fútbol; no todo es color de rosa, no siempre contará con grandes compañeros".

Serna, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol.

"No le suma al fútbol de Barco pararse en la pelota. Es labor de los mayores meterlo en el fútbol, guiarlo. Si Edinson le reclamó fue por algo. No le podemos cortar las alas, pero tampoco tiene que generar odio en el rival", advirtió Serna.

Con apenas 19 años, el Colo se metió a los hinchas en el bolsillo. Muchas veces, el joven es la figura del equipo de Jorge Almirón, que fue el primero en darle titularidad asegurada en la Primera de Boca. Sin embargo, todos saben que será muy dificil retenerlo en los próximos mercados de pases.