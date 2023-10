El tenebroso ritual “anti Messi” que hicieron chamanes en Perú para detenerlo: “Le hemos clavado…”

La Selección Argentina tiene casi todo listo para su segundo choque en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, la cuarta de la competencia, en la que se medirá ante Perú como visitante. Si bien el equipo ya ajusta detalles luego de arribar a Lima en la jornada de este lunes, las dudas pasan por el equipo que dispondrá Lionel Scaloni.

Lionel Messi llegó al compromiso absolutamente recuperado desde lo físico por lo que no tendría inconvenientes para sumar minutos, aunque el entrenador no dejó en claro si será desde el inicio o aportando desde el banco de suplentes. De hecho, en conferencia de prensa reconoció que eso iba a ser definido en el transcurso de este martes, acaso si no lo fue aún.

Messi suma minutos, ¿como titular o desde el arranque?. Foto: @leomessi

Está claro, el plan de juego con o sin Messi no será igual para Perú, que intentará prepararse ante cada eventual escenario. Su entrenador, el cuestionado Juan Reynoso, fue consultado por la situación del capitán argentino y aceptó que su planificación está determinada por ese elemento. Eso sí, no es el único que piensa estrategias para detener a Messi en Perú.

Este lunes salió a la luz que un grupo de grupo de al menos chamanes peruanos realizaron un ritual, que tiene como objetivo evitar que Messi tenga una buena labor y, en cualquier caso, que la Selección de Perú gane le partido. Al reconocido medio AFP, Walter Alarcón, uno de ellos, reconoció: "Estamos truncando al jugador estrella que es Messi para que pueda cumplir un mal papel en el partido".

"Le hemos clavado espadas de acero y espinas con todos los rituales ancestrales que conocemos de tiempos inmemoriales", agregó luego Alarcón, sobre la metodología utilizada para interceder sobre el 10 argentino. Por último, confesó que tienen a su imagen de cabeza y que llevan varias horas velándolo.

¿Podrán con el 10?