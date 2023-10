La picante chicana del presidente de Almirante Brown a la Lepra: "Por mí juguemos en..."

Almirante Brown venció a Temperley en un polémico partido y, gracias al empate de Agropecuario ante Patronato, logró ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A. De esta manera sacó pasaje directo para la final por el primer ascenso a la Liga Profesional del próximo año.

El rival será Independiente Rivadavia, quien venció a Deportivo Maipú en condición de visitante y aprovechó la igualdad de Chacarita ante Atlético Rafaela. El día, la hora y la sede, se confirmarán en los próximos días. Lo único que se sabe es que será el fin de semana del sábado 28 de octubre.

Tras la victoria obtenida en Isidro Casanova, quien enfrentó los micrófonos fue el polémico presidente de la institución. Maximiliano Levy, el mandamás de Almirante Brown, habló con TyC Sports dentro del campo de juego: "Laburamos todo el año para esto, para llegar a esta final. Es muy difícil, es muy parejo. Pero, al ser un club tan humilde no podés contener a la gente. Es lo único que tienen. No tienen plata, no tienen nada. Tienen esto. ¿Cómo hacés para no ponerte feliz por ellos? Trabajamos y hacemos todo para que este sueño de todos los hinchas de Brown que es verlo en Primera".

"Esto es 70 a 30. Setenta es Alejandro, él hizo este plantel y le dio el carácter. Por X motivo yo tomé la decisión del cambio de mando. No fue por algo deportivo. Creía que necesitábamos otra cosa. Darío nos dio ese saltito de calidad que hace falta en este tipo de instancias", añadió.

Para finalizar, comenzó a ponerle picante a la final ante la Lepra: "Por mí la jugamos en la cancha de Independiente Rivadavia. No tengo ningún problema. La jugamos en cualquier lado. A donde vamos trataremos de dejar la vida. Donde la AFA y los entes de seguridad designen, ahí jugaremos".