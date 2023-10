El palazo de Vecchio a Gago tras su ida de Racing: “Me sentí muy…”

Emiliano Vecchio volvió a jugar el pasado fin de semana luego de una larga inactividad. El volante, que sufrió una grave lesión en su rodilla, integró el equipo de Reserva de Racing y luego del encuentro ante Boca apuntó contra Fernando Gago, quien se marchó de la conducción de la Academia días atrás.

El ex Central se mostró muy feliz por jugar nuevamente y, de paso, le tiró un palazo al DT: "Me sentí muy bien. Se cumplió un año y no fue por la lesión, a los nueve meses y medio estaba recuperado, pero no pude tener continuidad en Reserva. Buscaba sumar minutos, sentirme bien en lo futbolístico y estoy muy contento".

"Estoy feliz, para mí es muy importante tener esta posibilidad, poder jugar para estar lo mejor posible y así ayudar a mis compañeros del primer equipo", agregó. Si bien fue el propio Vecchio quien desmintió tener una mala relación con Gago, el futbolista habló nuevamente al respecto y fue muy claro.

"Muchas veces se hablan cosas que no son ciertas y pasan en el fútbol. Como dijo Leo (Sigali), estamos todos comprometidos y tirando para el mismo lado para lograr el objetivo de clasificar y poder jugar las finales", señaló.

A su vez, Vecchio se refirió a las oportunidades que tendrá con Grazzini y Videla, nueva dupla técnica de Racing: "Me llevo muy bien con ellos, son gente que conozco bien. Son muy serios a pesar de su juventud, están con ganas y ojalá podamos ayudarlos".