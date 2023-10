El Colo Barco habló de su cruce con Cavani en Boca-Talleres: “Me enojé porque…”

Boca se aferra a la triple competencia. Este domingo venció por penales a Talleres y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Estudiantes. Lo definió con método conocido, desde los doce pasos, a pesar de que fue largamente merecedor de ganar en los 90 regulares por la superioridad que mostró, acompañada por la falta de contundencia.

En una de las tantas situaciones de gol malogradas, en el primer tiempo, Edinson Cavani erró un pase corto en busqueda de Miguel Merentiel y luego remató desviado en el despeje. Valentín Barco exigía un pase a pocos metros y como no llegó, le recriminó en la cara, desatando el enojo del uruguayo. En el segundo tiempo ya parecían haberse calmado las aguas porque el juvenil fue el primero en abrazarlo cuando anotó el gol de penal.

Mirá el enojo de Cavani con Barco

Finalizado el partido, Barco habló de esa jugada y dejó en claro que se trata de una situación cotidiana del fútbol. "Nada, son calenturas del momento. Yo me enojé porque no me la pasó y el se enojó porque... ¿está claro no? Es parte del fútbol. Después nos arreglamos y ahora estamos todos contentos", sentenció.

Luego, hizo un balance del desarrollo: "Hicimos un gran partido. Fuimos muy superiores al rival. No nos cobraron un penal en el primer tiempo como para irnos empatando pero después salimos a buscarlo. No se nos dio, tuvimos más chances, pero somos justos merecedores".

La palabra de Barco

"Jugamos muy bien. Estábamos llegando. Nos llegan ellos, nos hacen un gol. Después no nos cobraron el penal. Pero estábamos contentos por otro lado, porque sabíamos que íbamos a entrar en el segundo tiempo e íbamos a empatarlo", agregó.

Sobre su penal definitivo, definición al palo derecho de Herrera, el volante de Boca describió: "Pateo así. Espero a ver si se mueve o no. Se movió para un lado y elegí el otro. Contento por el grupo y ahora vamos por todos".