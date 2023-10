La picante frase de Ibrahimovic sobre le llegada de Messi a la MLS: "Ahora pueden..."

Zlatan Ibrahimovic tuvo un destacado paso por Los Ángeles Galaxy entre 2018 y 2019, tiempo en el que marcó 53 goles y brindó 15 asistencias al cabo de 58 compromisos de carácter oficial. Al dejar la franquicia, fiel a su estilo, expresó: "Cuando yo me fui, empezaron a ver béisbol".

Zlatan habló de Messi.

Sin embargo, tiempo después, cambió de parecer y el "culpable" es Lionel Messi, con quien compartió equipo en Barcelona. En una entrevista realizada en las últimas horas, el sueco fue consultado sobre el arribo del astro a la MLS y fue tajante: "Me alegro por ellos, ahora pueden volver a ver fútbol".

"Gané trofeos que no logré nunca. Fue un sueño, todos me hablaban del Barcelona. Pensé que si podía jugar allí estaba en el mejor equipo del mundo, y me ilusionó mucho cuando me llamaron tras dar lo mejor en el Inter", expresó sobre su tiempo en uno de los mejores equipos de la historia.

Además, agregó: "Quería crecer y ponerme a prueba. Era un reto conmigo mismo. Quería ver hasta dónde podía llegar. En los primeros seis meses... pero en los últimos cambió mi manera de pensar. Tienes que pasar por esos momentos para fortalecerte. Si siempre es 'guau', cuando llega el golpe no estás listo para salir de ahí".