El video inédito que aclara cómo fue el escupitajo del jugador paraguayo, con Messi de espaldas

La Selección argentina ganó, gustó y solamente le faltó golear a Paraguay el pasado jueves en el Monumental. El dueño de casa fue el amplio dominador del encuentro y mereció meter varios goles más, pero la fortuna no quiso que la pelota entrara en más de una ocasión al arco visitante.

Tras el encuentro, además de hablar de la gran exposición del equipo de Lionel Scaloni, uno de los temas que marcó agenda fue el que protagonizaron Lionel Messi y Antonio Sanabria. En las imágenes de la transmisión oficial aparecieron imágenes en las que parecía, por la perspectiva de la escena, que el delantero paraguayo había escupido al mejor del mundo.

En las últimas horas, en la pantalla de TyC Sports, se emitió un inédito video en el que se puede apreciar la situación desde otra perspectiva. Las imágenes muestran un cruce de miradas entre el rosarino y su rival. Cuando el GOAT se da vuelta se ve al jugador de la Albirroja lanzando un escupitajo, mientras el rosarino se encontraba a una distancia considerable.

En su charla con los medios en zona mixta, Messi fue consultado al respecto y no dudó en responder: “La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”.

Por su parte Sanabria intentó dar una explicación sobre lo sucedido con el capitán de la Selección argentina: "Son cosas del partido nada más. Estuve viendo, me llegó la imagen. Parece como que yo lo escupo pero no, para nada. Él está lejos. En la imagen, como es de la parte de atrás, parece que lo escupo, pero nada que ver. Lo desmiento totalmente".