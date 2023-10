Juan Pablo Cozzani, guantes de acero para la ilusión de Maipú

El Deportivo Maipú ha hecho una campaña extraordinaria en la Zona "B" de la Primera Nacional, casi impensada a principios de este año. El Botellero marcha tercero actualmente y mañana intentará conseguir los tres puntos para superar a la Lepra en la tabla de posiciones y tener la oportunidad de definir de local en el reducido. Si bien el juego colectivo del Cruzado ha sido un factor importante en el torneo, nada de esto hubiera sido posible sin la presencia de Juan Pablo Cozzani bajo los tres palos. El ex jugador de Lanús es uno de los hombres claves en el equipo de Luis García y los números lo avalan.

Cozzani, que hizo inferiores en el Granate y tuvo un gran paso por San Martín de San Juan, llegó al Cruzado a principios de 2022 y desde allí comenzó a afianzarse cada vez más. El oriundo de Guaymallén no sólo ha tenido actuaciones destacadas a nivel local, sino que también formó parte de la Selección argentina sub-23 dirigida por Fernando Batista, en donde disputó un amistoso y un encuentro perteneciente al Preolímpico de dicha categoría.

Maipú sabe que tiene un arquero de lujo.

Con estos antecedentes, el arquero se afirmó bajo los tres palos de Maipú y desde allí no salió más. En lo que va de esta tremenda campaña del equipo Tricolor, Cozzani ha jugado un total de 32 partidos (estuvo ausente únicamente ante Villa Dálmine por acumulación de tarjetas), recibió 27 goles en contra y mantuvo la valla invicta en doce oportunidades (Chaco For Ever (2), Ferro (2), Quilmes (2), Estudiantes de Caseros (2), Brown de Adrogué, Tristán Suárez, Atlanta y Deportivo Madrýn) registros que reflejan la enorme solidez del hombre de 25 años en el arco.

En el clásico de este domingo ante Independiente Rivadavia, Juan Pablo Cozzani volverá a verse la cara con el actual goleador del campeonato, Alex Arce, quien lleva anotados 26 goles (marcó uno en el Gargantini de penal) y mañana intentará extender su registro de tantos, aunque enfrente tendrá a uno de los mejores arqueros de la división, quien no le dejará las cosas fáciles.