Qué dijo Merentiel de la polémica por la broma de Arcucci sobre la lesión de Zeballos: “Esas cosas…”

El pasado martes, Exequiel Zeballos sufrió otra desgarradora lesión al sufrir la rotura de ligamentos cruzados. Así, el Changuito, de los mejores y más queridos jugadores de Boca, se perderá los próximos 8 meses de competencia. Un día después, Daniel Arcucci hizo una desafortunada broma al imitar el contratiempo físico del delantero xeneize. Por eso, Miguel Merentiel fue consultado al respecto y fue tajante al responder.

En diálogo con El Canal de Boca, la Bestia, que atraviesa un muy buen momento como asistidor y goleador, se refirió a la polémica que se armó alrededor del periodista de ESPN: "Lo vimos, esas cosas no pueden pasar. Pero allá ellos lo que hagan ahí. Personalmente no me gusta hablar mucho, pero no pueden pasar esas cosas", disparó.

Luego, el uruguayo bancó a su compañero, que volvió a sufrir una dura lesión tras la recordada patada de Leyendeker: "Le mando muchas fuerzas a Changuito que es muy importante y tenga una pronta recuperación", aseguró.

La broma de Arcucci sobre la lesión de Zeballos

No obstante, Merentiel no quiso dejar pasar el accionar de Arcucci: "Pero esas cosas, como pasó el otro día, de tomarlo como gracia, no pueden pasar. Allá ellos. Que le pase a un compañero eso nos pone muy mal. Ahora hay que acompañarlo en la recuperación, hay que estar con él", expresó.

Finalmente, el oriental, por el que Boca está decidido a desembolsar 3 millones de dólares en diciembre, habló sobre la gran final de la Libertadores en Río de Janeiro: "Pienso mucho en eso, va a ser el partido de mi vida. Es una guerra y tenemos que salir victoriosos como sea”, sentenció.