La respuesta de Neymar al hincha de Brasil que lo agredió con una bolsa de pochoclos: “Si reclama tanto, tendría que…”

La Selección de Brasil está atravesando un momento muy complicado en su historia. A pesar del talento desbordante de los futbolistas que la integran, el equipo muestra una cara deslucida y en la noche de este jueves sufrió un empate histórico ante Venezuela como local. Uno de los futbolistas sobre los que cayó más la presión del momento es Neymar, el volante que tuvo un partido irregular, alternando buenas intervenciones con muestras de nerviosismo.

Sobre el final del partido, cuando los futbolistas se marchaban a los vestuarios, un plateista le arrojó al 10 brasilero una bolsa con pochoclos, que terminó impactando en su cabeza. Inmediatamente, Neymar reaccionó e insultó a un hincha que estaba en la zona. Marquinhos lo retiró del lugar pero el enojo continuó en los vestuarios.

Mirá el video

“Es algo triste. Muy triste. No vine acá de vacaciones. Y menos a pasear. Vine a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol y defender a mi país”, se lamentó Neymar tras haber realizado el control antidoping.

"Nosotros estamos haciendo lo mejor, dando lo mejor, y muchas veces el resultado no llega, algo que el fanático no espera", continuó.

Mira el video

Específicamente sobre la situación de la bolsa de pochoclos, relató: “Ese hincha tiró... No vi lo que fue, sólo noté que me pegó y me quedé muy nervioso. Condeno ese tipo de actitudes. Es malo por el fútbol y para el ser humano. Un tipo que hace ese tipo de cosas no es una persona educada ni va a conseguir educar a sus hijos de la mejor manera posible".

Al respecto, luego lo desafió: "Si reclama tanto, tendría que haber entrenado mejor y estado dentro de la cancha...".