La contundente sentencia de Merentiel sobre la final ante Fluminense: "Va a ser una..."

Miguel Merentiel, que viene mostrando un gran nivel, parece haberse ganado la titularidad en Boca. El delantero uruguayo fue quien armó toda la jugada y asistió a Edinson Cavani en la semifinal ante Palmeiras. Además, en la derrota ante Belgrano, se despachó con un doblete en Córdoba.

En las últimas horas la Bestia dijo presente en El canal de Boca y describió cuál es su rol dentro del equipo: "Trato de incentivar a los compañeros, me gusta hacer bromas, me gusta estar feliz y me lo tomo así. En el día a día trato de estar contento, de dar motivación. No me gusta mucho las cámaras, hablar .Y cuando me toca jugar lo tomo con mucha seriedad".

Merentiel palpitó el mano a mano con Fluminense.

En cuanto a la final de la Copa Libertadores, que será el 4 de noviembre, Merentiel contó: "Pienso mucho en la final, va a ser el partido de mi vida, va a ser una final, una guerra, que tenemos que salir victoriosos como sea. Lo tomamos con tranquilidad, trabajando bien, sabemos que tenemos que trabajar bien para cuando llegue ese partido estar bien preparados, atentos a los detalles".

"Va a ser muy de detalles ese partido. Concentración concentración, como lo hicimos con Palmeiras que estuvimos concentrados los 180 minutos, acá y allá. Vamos a seguir confiando en eso y trabajando día a día con el entrenador y los compañeros. Ahora enfocarnos en estos partidos, pero este partido no sale de la cabeza de cualquiera de los chicos que está acá y vamos a trabajar para llegar de la mejor manera", agregó el delantero de Boca.

Para finalizar, Merentiel habló de la importancia del partido que se avecina ante Talleres de Córdoba, por los cuartos de final de la Copa Argentina: "Estamos con mucha fe, con mucha ansiedad, queremos que llegue este partido para limpiar este partido que pasó, y enfocarnos de lleno en la Copa Argentina que para nosotros es muy importante"..