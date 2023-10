Jorge D’Alessandro de El Chiringuito y una impactante comparación con Julián Álvarez: “Es el nuevo…”

La Selección argentina dio una verdadera exhibición de fútbol cuando venció a Paraguay -con injusticia en el marcador- por 1 a 0 mostrando algo más de 95 minutos de grandísimo nivel, la mayoría de ellos sin Lionel Messi en cancha. La ausencia del capitán dio lugar al crecimiento de Julián Álvarez, que se convirtió en una de las manijas del equipo hasta su salida por el 10.

El gran momento del delantero del City y la selección sigue despertando admiración. En este caso, la de una voz más que escuchada en el mundo del fútbol. Se trata del exfutbolista argentino Jorge D´Alessandro, que en España trabaja como panelista del programa El Chiringuito, desde donde milita el rendimiento de la Selección de Scaloni. Ahora, elogió a Álvarez al compararlo con toda una eminencia del fútbol mundial: Alfredo Di Stefano.

La comparación de D'Alessandro

"El nuevo Di Stéfano se llama Julián Álvarez. Es la reencarnación de Alfredo Di Stéfano. Es un playmaker total, juega de todo. Y si Alfredo se hizo grande no fue en el Millonarios sino en el (Real) Madrid en un fútbol que se jugaba casi con barriguita imagínate este chico lo que está haciendo en el fútbol, es una maquinaria de atacar cualquier cosa este chico y además genera fútbol. Julián Álvarez se llama, el pequeño de la familia Scaloni", inició con el elogio el exarquero de San Lorenzo, radicado en España.

"Este chico está a la altura de Alfredo: juega en todos los espacios, viene a resistir, recupera... Lo está haciendo un fútbol de 2.0, de aviones. Alfredo lo hacía en un fútbol de barriguilla. Respetando a Alfredo que es un genio e íntimo amigo mío", continuó.

JULIÁN ALVAREZ ..??uD83DuDFF0 el N* 9 uD83DuDCDD total …. comienzan a comparar al PIBE uD83DuDE09…. con el ALFREDO DI STEFANO del siglo XXI … ?? … ? ojo uD83DuDC41? / que mayor piropo al humilde “ 9” del MCITY !!!! … CRACK … PD / foto - en breve será al revés ?? pic.twitter.com/r6cuOEgqAb — Jorge D'Alessandro (@pibedale) October 13, 2023

Por último, el exentrenador del Atlético de Madrid reconoció nuevamente que le recomendó al Real Madrid la contratación de Álvarez cuando estaba en River. Eso sí,dejó en claro que está bien en el City: "Yo creo que está bien. Está ahí, está aprendiendo, está con un gran maestro que es Pep Guardiola que también le habrá enseñado cosas y está haciendo de él un futbolista total. También yo no quiero decir que venía verde ni muchísimo menos de la mano de un entrenador como Gallardo pero Guardiola es un técnico para enriquecer a un futbolista y sobre todo en la función que le está dando. Yo creo que está eclipsando a Haaland. Lo está eclipsando totalmente Julián y creo que eso ya es un valor añadido. Creo que tenemos en Julián un nuevo futbolista. A Julián, Europa le ha dado un nivel... Aparte, juega todos los días, siempre da la cara... Muchísimas cosas que en Argentina si hubiera quedado en River Plate no hubiera podido dar porque el nivel de competencia no era de este nivel europeo".