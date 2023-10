Bomba en San Lorenzo: un ídolo del club acompañará a un candidato en las elecciones de diciembre

El 2023 no es un año más para San Lorenzo. El próximo 17 de diciembre se celebrarán las elecciones que pueden desencadenar en la renovación de la Comisión Directiva, en el marco de un clima de descontento por parte de los hinchas con la actual dirigencia.

Los comicios debían celebrarse en 2022, pero fueron suspendidos porque la Inspección General de Justicia (IGJ) no avaló el llamado electoral anticipado.

En este marco, este viernes se confirmó que el exmediocampista Néstor Ortigoza anunció que acompañará al candidato a presidente Marcelo Moretti, de la agrupación Boedo en Acción.

Ortigoza junto a Moretti. Foto: Boedo en Acción.

"Vengo a apoyar al futuro presidente de San Lorenzo. Estamos hablando hace un año del proyecto. El 17 es muy importante que vayan a votar porque se define el futuro del club", dijo el exvolante, quien se considera un ídolo en la institución, tras ganar la Copa Libertadores en 2014, el torneo local en 2013 y la Supercopa Argentina 2015. En principio, la idea es que el exjugador sea el responsable de administrar el fútbol profesional en caso de que gane la fórmula.

El futbolista se retiró en octubre del año pasado y recientemente fue tentado por Ruben Darío Insua, entrenador del equipo, para volver a jugar y ocupar un rol desde el liderazgo del plantel. Sin embargo, el rechazo en ese momento se explica con lo anunciado este viernes. "Ustedes quédense tranquilos que me estoy preparando y muy convencido de lo que vamos a hacer, no tenga dudas de eso. Hoy San Lorenzo necesita gente que trabaje, que quiera al club. Hay que defenderlo todos días trabajando, no hay otra manera de eso", expresó.

Moretti, candidato a presidente del club, se refirió a Ortigoza y su acompañamiento: "Tiene mucho coraje. No es fácil meterse en política. Es uno de los máximos ídolos del club, pero ya te empiezan a decir cosas. Y él me dijo: 'No me importa Marcelo, para armar el mejor proyecto hay que participar'".