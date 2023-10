Crisis en Racing: la picante reunión entre Blanco y Capria que podría cambiar el DT apuntado

El mánager de Racing, Rubén Capria, se reunió por videoconferencia con Gustavo Alfaro para ofrecerle el puesto de entrenador, pero no hubo avances y, según trascendió, el ex director técnico de Ecuador solo dirigiría a "La Academia" si renuncia el asesor deportivo, básicamente porque sabe que no es de su agrado y en la charla tuvieron muchos contrapuntos.

Luego de la dimisión de Fernando Gago hace dos semanas, Alfaro parecía el indicado para hacerse cargo del plantel del elenco de Avellaneda y era del gusto de la Comisión Directiva pero, para Capria, el rafaelino no era el indicado para el plantel que tiene hoy Racing y llegó a proponer a Rodolfo De Paoli, que renunció a Patronato hace dos semanas, para tomar el puesto.

Rubén Capria.

Los dichos e ideas del "Mago" llegaron a oídos del ex entrenador de la selección ecuatoriana que accedió a una videollamada con el mánager para avanzar su llegada a "La Academia", pero en la reunión solamente hubo recriminaciones insalvables, diferencias de criterios y contrapuntos que llevaron al desagrado mutuo.

Por este motivo, la negociación se estancó y Alfaro llegaría siempre y cuando Capria deje su puesto. La determinación que tomó el ex entrenador de Boca pone en jaque al presidente Víctor Blanco, que vive su peor época en Racing y deberá elegir entre apostar por la llegada de "Lechuga" y echar al "Mago" o sostenerlo y avanzar por otro entrenador.

Es por esto que el mánager podría dejar el cargo por su cuenta en los próximos días debido al malestar que existe de los hinchas para con él. En medio de esta negociación, "La Academia" sigue compitiendo en la Copa de la Liga y visitará a Sarmiento de Junín el próximo jueves en el Estadio Eva Perón con la dupla Sebastián Grazzini-Ezequiel Videla al mando del equipo. De no llegar a un acuerdo con el rafaelino, toma fuerza la idea de que la dupla de la reserva quede a cargo hasta diciembre.