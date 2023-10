La llamativa respuesta de Milei, exarquero de Chacarita, sobre el nivel de Chiquito Romero en Boca: “No lo…”

A días de las elecciones presidenciales, Javier Milei habló de fútbol y dejó llamativas frases. El candidato de la Libertad Avanza, que fue arquero de Chacarita, habló con Chiche Gelblung en Crónica TV y fue consultado sobre el presente de Boca, como también por las actuaciones de Chiquito Romero.

El periodista dijo que por lo general los arqueros son vistos de manera diferente en los planteles y le consultó sobre el portero xeneize. Sin embargo, lejos de realizar alguna reflexión, dijo: "No lo vi atajar". Chiche se sorprendió y, antes de repreguntar, Milei agregó: "No miro fútbol, trabajo de 6 a 24".

Luego expresó que no le gusta Juan Román Riquelme como directivo y reconoció que dejó de ser hincha de Boca. “Era hincha de Boca, no soy más hincha de Boca. No es que cambié, yo era hincha de Boca, pero cuando se retiró Palermo la tristeza fue tan grande que no pude volver a la cancha", detalló.

En la misma línea, agregó: "Lo que pasa es que cuando Angelici trajo a Riquelme en un acto de populismo dije ‘bue, bastante tengo con vivir en un país populista como para ser hincha de un equipo que toma decisiones populistas’. Entonces agarré y dejé de ser hincha de Boca".

Por último también comentó qué piensa de Diego Maradona y Lionel Messi: "Maradona es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. A mí me gusta más Messi, me parece el mejor de todos los tiempos".