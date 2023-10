La filosa respuesta de Djokovic a Nadal por sus dichos sobre el récord de Grand Slam: "Él tiene su opinión, pero..."

El debate por quién es el mejor tenista de la historia no está cerrado, sin embargo, Novak Djokovic parece haber ganado una buena serie de argumentos a favor, tras convertirse y ampliar la racha como el máximo ganador de Grand Slam de la historia, aprovechando una larga inactividad de su mayor oponente, Rafael Nadal.

Semanas atrás, cuando al español le preguntaron por este récord de Djokovic, Nadal dejó una llamativa frase que despertó polémica acerca del manejo de la frustración para deportistas de ese calibre. "No me frustra que uno esté mejor que yo. Yo creo que, dentro de mis posibilidades, he hecho lo posible para que las cosas me vayan lo mejor posible. Sí que creo que para Djokovic hubiera sido una frustración más grande no lograrlo, y quizá por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado", señaló en su momento.

Este miércoles, luego de que se confirmara que Djokovic volverá al circuito tras ausentarse de la gira por Asia (en el Master 1000 de París), el serbio recogió ese guante de Nadal. En primer lugar, señaló: “No tengo ninguna intención de hablar en un contexto negativo sobre él o Roger Federer, porque mi respeto supera quizás algunas opiniones negativas sobre ellos”.

Luego, expresó sobre ese video: “Vi que se volvió bastante viral, que la gente hablaba de eso. Cada uno tiene derecho a tener su propia opinión y a interpretar a las personas en el contexto que sea. Rafa es un gran campeón, le aprecio y respeto mucho como campeón, como mi mayor rival, como hombre y tenista que ha participado en gran medida en la configuración de mi juego y los resultados que ha logrado”.

Finalmente, Djokovic evitó polemizar al respecto. "Él tiene su opinión, pero yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero profundizar más en el tema. No es necesario en absoluto”, sentenció.

Nadal podría regresar a las canchas. Según lo informado por el director del Abierto de Australia, Craig Tiley, el español podría llegar con chances de jugar el torneo.