El contundente pronóstico de un DT campeón del mundo sobre Los Pumas-Gales: "No hay razón por la que..."

El sábado a las 12 (hora de Argentina), Los Pumas buscarán sacar boleto para las semifinales del Mundial de Francia 2023. En el camino estará Gales, quien culminó en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo C. En la previa del encuentro, que abrirá los cuartos de final de la Copa del Mundo, un ex DT de la Selección de Inglaterra alzó la voz y fue contundente con su pronóstico.

Clive Woodward, head coach campeón con el elenco británico en el Mundial 2003, manifestó: "Warren Gatland ha hecho un trabajo increíble para llevar a Gales desde donde estaba en el Seis Naciones a los cuartos de final. Encabezar un grupo en cualquier Copa del Mundo es una hazaña impresionante y Gales lo ha logrado con 19 puntos de 20 posibles".

El campeón del Mundial 2003 habló sobre el próximo compromiso de Los Pumas.

"Al igual que Inglaterra, Gales está considerado como de segunda división en este Mundial, pero tiene muchas posibilidades de llegar a semifinales y no hay absolutamente ninguna razón por la que no pueda vencer a Argentina. Los Pumas no han estado en su mejor momento en Francia y, aunque estuvieron mucho más como ellos mismos contra Japón, Gales no tendrá miedo", añadió el inglés.

Posteriormente, Woodward habló sobre los restantes partidos de cuartos de final del Mundial. Con respecto al duelo entre Irlanda y los All Blacks, expresó: "Este equipo de Irlanda me recuerda a Inglaterra en 2003, porque fueron a Nueva Zelanda y ganaron antes del torneo. También son campeones y número uno del mundo, y campeones de Grand Slam del Seis Naciones. Bundee Aki contra Jordie Barrett será una competencia increíble en el mediocampo, pero creo que Irlanda tendrá demasiado".

En cuanto a Inglaterra-Fijo, soltó: "Borthwick ha tenido ahora la semana más importante de su vida como entrenador. La conclusión es que si logra llevar a Inglaterra a las semifinales de la Copa del Mundo, habrá hecho un gran trabajo. Pero después de la forma en que jugó Inglaterra contra Samoa, el partido de Fiji está muy 50-50 en términos de resultado".

Para finalizar, Woodward se refirió al duelo entre Francia y los Springboks: "Creo que Sudáfrica es un mejor equipo que cuando ganó el último Mundial. Tienen un equipo increíble, pero se enfrentan a una gran decisión en cuanto al número diez para el partido contra Francia. Si estuviera entrenando a los Springboks, continuaría con Manie Libbok en lugar de Handre Pollard. Libbok pateó mal contra Irlanda y tuvo un mal día, pero tiene mucho que ofrecer en ataque. En los grandes partidos eliminatorios de la Copa del Mundo, el tipo de creatividad que aporta puede marcar una gran diferencia, pero aún así podría no ser suficiente para derrotar a Francia".