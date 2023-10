Los Pumas: un triunfo que levanta la moral para ir por la clasificación

Ganar estaba dentro de la lógica. La realidad entre Los Pumas y Chile es tan diferente que 50 o 60 puntos de ventaja no iban a sorprender a nadie. Así, con el triunfo ante los Cóndores en Nantes, por 59 a 5, todo se empezó a enderezar, el equipo está en camino de clasificar aunque todavía tiene varias cosas por ajustar. El próximo domingo, ante Japón, se jugarán el boleto a

los Cuartos de Final, dónde las desatenciones de esta tarde pueden costarles caras. ¿Por qué el equipo de Michael Cheika no termina de definirse? ¿Que hace que pase de dominar claramente un partido a tener tantas intermitencias, desatenciones inesperadas queante equipos más fuertes pueden costarles una eliminación en el Mundial de Rugby 2023?



Los Pumas tienen todo para crecer, el problema es que todo depende de ellos. De sus fortalezas y de sus dudas. De empezar a creerse que pueden sostener en el tiempo las buenas cosas que logran generar. Chile era el momento, la fecha y el lugar. Un objetivo que ofreció buenos pasajes en el primer tiempo, otros no tan buenos en el cierre de la etapa y un final a toda orquesta que maquilló 20 minutos muy flojos del segundo tiempo, cuando el amor propio chileno se los llevó por delante. Anotaron un try de maul y les anularon otro por un pase forward luego un muy buena jugara preparada desde un line-out.

¿Los Pumas jugaron bien? Tuvieron momentos, tramos dónde mejoraron lo que hicieron ante Inglaterra y Samoa. Que les alcanzaron para ganarle holgadamente a Chile, pero que no serán suficientes ante rivales de mayor jerarquía.

Las claves

Nico Sánchez, una de las figuras de Los Pumas ante Chile



Once cambios para enfrentar a Chile y la vuelta de varios históricos en el seleccionado. Los que en general, en esta etapa, salen desde el banco de suplentes o se quedan fuera de los 23.

El primero en levantar la mano fue Nicolás Sánchez, el goleador histórico y jugador centenario de Los Pumas a partir del día de la fecha. Nico perdió la titularidad y luchó mucho por llegar al Mundial. Ante Chile la rompió, abrió el camino con el primer try, hizo 20 puntos y de esta manera quebró el récord de Gonzalo Quesada como el argentino con más puntos en los mundiales. Fue la figura y acertó todo lo que pateó. Agustín Creevy completó 18 partidos en su cuarto mundial consecutivo e igualó la marca de su anterior entrenador, Mario Ledesma. Creevy, además, anotó uno de los ocho tries de Los Pumas para irse ovacionado por todo el estadio. Juan Imhoff volvió luego de mucho tiempo, no jugaba un partido de RWC desde Inglaterra 2015, cuando le marcó a Irlanda con la recordada palomita. Hizo de todo para estar en Francia y fue uno de los más inquietos de la primera etapa. No pudo hacer tries pero los buscó, salió lesionado con un golpe en la cabeza.

El santiagueño Facundo Isa tampoco estuvo en Japón 2019. Y fue una pieza clave en la tarde de Nantes. Facu se ganó un lugar en la consideración del entrenador australiano para estar disponible ante Japón. Fue un gran partido del octavo. Tomás Cubelli estuvo correcto en la conducción, al igual que Sánchez, cumplió en su regreso, estuvo muy cerca de la jugada y le dio aceleración para que el equipo tenga la sorpresa que no logró ni contra Inglaterra ni Samoa.

¿Esto quiere decir que estarán ante Japón? La verdad que nadie puede asegurar nada. Pueden ser una opción, pero el entrenador tiene claro cuál es su equipo.

Lo que viene



El triunfo con bonus igualó la línea de Japón. La clasificación, como se esperaba, la jugarán ambos equipo el próximo domingo en Nantes. ¿Tienen chances Los Pumas? Obvio, si hacen lo que tienen que hacer son más equipo que el nipón. El problema que tiene son sus intermitencias, esos baches que los comprometen en el resultado y le bajan la autoestima. ¿Entonces, qué puede pasar?

Todo dependerá de ellos. Si no juegan concentrados pueden sufrir el partido. Necesitan soltarse, necesitan confiar, volver a confiar en lo que pueden dar. Hoy los más grandes mostraron el camino. Los Pumas golearon, hicieron ocho tries y por momentos, demostraron que están para más. Pero también tuvieron flaquezas, desajustes que rivales más grandes no le perdonarán. Les quedan siete días para que empiecen a escribir su propia historia. Esa de la que se nutren los que consiguen logro importantes, sólo depende de ellos.