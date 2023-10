La pregunta sobre Messi que molestó a Tata Martino tras el 1-1 ante New York FC: “¿Y si eso no es verdad?”

¿Qué pasa con Lionel Messi? En Estados Unidos esa pregunta es más recurrente a medida que el Inter Miami avanza en el calendario de la MLS y el astro argentino sigue perdiéndose partidos, en el marco de la recuperación de su lesión que lo marginó de la gran final de la US Open Cup y del empate de este sábado ante New York FC.

En el medio, el periodista estadounidense Caden DeLisa, conocido por seguir la campaña del equipo, disparó la teoría que asegura que Messi padece un desgarro de dos centímetros, por lo que su ausencia en el resto de lo que queda de la temporada ya es un hecho.

Sobre esta posibilidad, fue consultado el entrenador del equipo, Gerardo Martino, luego del empate ante New York. Por la respuesta, queda claro que al DT no le gustó nada. "¿Y si ese reporte no es verdad? Lo que queda es lo que dije yo. Vamos partido a partido. No corrimos riesgo en una final, mucho menos ahora. Si contra Chicago (miércoles próximo) está para jugar, va a jugar. Pero si corre riesgo, no lo hará”, expresó en conferencia de prensa.

Luego, señaló cómo sigue la Pulga: "Él cada vez se siente mejor. En el pasó del tiempo se verá lo que dije yo si esta bien. No sé quien dijo que está fuera de toda la temporada".

Finalmente, aprovechó el caso Messi para quejarse con la organización de la MLS por la seguidilla de partidos: "Lo necesitamos en la parte más importante de la temporada. No queremos correr riesgo con Leo y con cualquier otro. Tenemos que soportar esto pero es una locura la cantidad de partidos que se juegan con viajes incluidos. Habría que revisar esto tras la fecha FIFA de septiembre donde los jugadores llegaron con desgaste importante".