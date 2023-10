La explosiva frase de Almirón contra el árbitro Merlos tras perder ante River: “No puede…”

Jorge Almirón no tuvo filtro luego de la derrota de Boca ante River y apuntó directamente contra el árbitro, Andrés Merlos. El juez fue noticia en la semana previa por aparecer en las redes con un short del Millonario y el DT fue contra él para justificar, en parte, el resultado final del encuentro.

"Veníamos con antecedentes del partido pasado en su cancha. El árbitro también salió en todos lados que es hincha de River. No puede pasar eso porque se presta a estas confusiones y dudas. La falta fue clara porque estábamos al lado del banco. La jugada sigue y te hacen el gol. Y la jugada del gol a favor es milimétrica", disparó Almirón en conferencia de prensa.

En la misma línea, agregó: "Está claro, termina el partido y queda esa duda de las jugadas claves y nos desfavorecen. Uno se queda con cierta duda por el entorno, por cómo se da, por el árbitro, por cómo fue llevando el partido, por cómo te va empujando de a poco".

"Se habló que era complicado y para él también me imagino que ha sido muy difícil en un Superclásico, es muy difícil cobrar así, la verdad que no se entiende. Eso se pone como excusa, yo me hago cargo del resultado, no me queda otra, soy el entrenador del club", continuó.

Luego cerró: "Nos quedamos con mucha bronca, es un golpe fuerte, pero ya estamos pensando en el jueves. Tenemos un partido histórico, pasar a la final de la Copa Libertadores. No hace falta hablar mucho. Duele, carcome este tipo de resultados en este partido, pero hay que recuperarse rápido como siempre en la vida.