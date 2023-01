La intempestiva e inesperada decisión de Gareth Bale con el fútbol

Gareth Bale, gloria de la selección de Gales y el Real Madrid, campeón de 5 Champions League, anunció este lunes, a sus 33 años, su retiro como futbolista profesional. El extremo zurdo, que padeció de las lesiones en los últimos años, había firmado hace poco más de cuatro meses con Los Angeles FC. Sin embargo, tras el Mundial de Qatar 2022, decidió ponerle punto final a su carrera. Bale anunció su despedida del fútbol por intermedio de un emotivo posteo que subió a redes sociales.

El comunicado completo de Bale

"Después de una cuidadosa y profunda consideración, anuncio mi retiro con efecto de inmediato a nivel club y selección. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Lo mejor de lo mejor en estas 17 temporadas, que será imposible de replicar, sin importar lo que me tenga reservado el próximo capítulo.

Desde mi primer toque en Southampton hasta mi último con LAFC y todo lo demás, moldeó una carrera de club por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar por y ser capitán de mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad.

Mostrar mi gratitud a todos aquellos que han jugado su parte a lo largo de este viaje, parece imposible. Me siento en deuda con muchas personas por ayudar a cambiar mi vida y moldear mi carrera de una manera que nunca hubiera soñado cuando empecé a los 9 años de edad.

A mis clubes anteriores, Southampton, Tottenham, Real Madrid y finalmente LAFC. Todos mis anteriores directivos y entrenadores, personal de la sala trasera, compañeros de equipo, todos los fans dedicados, mis agentes, mis increíbles amigos y familia, el impacto que han tenido es inconmensurable.

Mis padres y mi hermana, sin vuestra dedicación en esos primeros días, sin una base tan fuerte, no estaría escribiendo esta declaración ahora mismo, así que gracias por ponerme en este camino y por vuestro apoyo inquebrantable.

Mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han llevado adelante. Justo a mi lado por todos los altos y bajos, manteniéndome castigado en el camino. Me inspiras a ser mejor, y a hacerte sentir orgulloso.

Así que sigo adelante con anticipación a la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura...". Bale ganó 5 Champions con el Real Madrid: una locura.

El galés, que les agradeció en este mensaje a todos los clubes por los cuales pasó, tuvo el pico más alto de su carrera en sus primeros años en el Real Madrid, pese a que no se terminó yendo de la mejor manera, y en la selección de Gales, a la que lideró por primera vez en su historia a unas semifinales (2016) y octavos (2020) de Eurocopa y a un Mundial, después de 64 años.

Bale debutó en Southampton en abril del 2006 y, tras una gran temporada en el Championship, pegó el salto al Tottenham, donde terminó de explotar y fue vendido en el 2013 al Real Madrid por más de 100 millones de euros (récord mundial por aquel entonces). En el Merengue vivió sus mejores años, teniendo participaciones decisivas en las primeras cuatro Champions (2014, 2016, 2017 y 2018). Ya en la última (2022), fue un actor de reparto porque estaba peleado con el DT Ancelotti y con el club.

Su final no fue el esperado, por la edad en la que se retiró y el lugar en el cual lo hizo: a los 33 años en la MLS. No obstante, es uno de esos jugadores que marcaron época y quedarán en el recuerdo.