Juan Cruz Yacopini reveló la clave que lo hizo llegar al top ten de la general

En su tercer Rally Dakar junto a Toyota, Juan Cruz Yacopini dejó de ser promesa y de a poco se va convirtiendo en realidad. El joven piloto mendocino, de 23 años, ha demostrado un crecimiento que sorprende a más de uno, y el hecho de estar dentro de los diez mejores de la general marca su evolución dentro de la especialidad.

Luego de ponerle fin al tramo de ayer, Juan Cruz habló de su actuación en estos días y contó cuál cree que es la clave para poder estar dentro de los mejores: "Estoy muy contento y agradecido al equipo. Dani (Oliveras, su navegante) ha hecho un gran trabajo y yo también tengo algo de mérito ya que he manejado muy bien, muy prolijo y eso fue muy importante en las primeras etapas".

"El balance es súper positivo, estamos dentro del top ten por hacer las cosas prolijas, es tal cual lo planeamos así que contento. Todo lo que queda va a ser muy duro, mucha arena, pero en la arena también nos defendemos. Así que hay que seguir con la misma mentalidad y prolijidad", agregó Yacopini.

Además, expresó que no imaginó estar en esta posición en la mitad del rally: "No pensaba estar en el top ten. Me plantee la carrera a largo plazo pero el ir prolijo (insistió), ir de a poco, nos hace estar ahí. pero más allá del resultado numérico, estoy contento por el trabajo que venimos haciendo arriba del auto".

Con la undécima posición en la octava especial de la competencia, Yacopini ascendió al décimo lugar de la general a 3h40m de Nasser Al-Attiyah. En sus anteriores participaciones, Juan Cruz desertó en la edición 2021 y culminó vigésimo el año pasado, pero bajo la modalidad Dakar Experience.