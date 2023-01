El descargo del presidente de la Federación de Francia tras el palazo de Mbappé: "No debí..."

Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), armó un gran revuelo en Francia tras haberle renovado el contrato a Didier Deschamps como seleccionador con su declaración de que "nunca tuvo en consideración" a Zinedine Zidane para el puesto y que, en caso de que Zizou lo hubiese llamado, él "no le habría atendido el teléfono". Ante esto, Kylian Mbappé, máxima figura de la selección gala en la actualidad, salió a defender al ídolo y fue lapidario con la máxima entidad de la federación.

Noël Le Graët, presidente de la FFF.

"Zidane nunca estuvo el radar, no en hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps", comentó en primera instancia, muy fuerte, Noël Le Graet en una entrevista que le dio a RMC Sport.

Luego, al ser consultado sobre qué pensaba del posible vínculo de Zizou con la selección de Brasil, siguió con el ninguneo: "¿Zidane con Brasil? No lo sé. Que haga lo que quiera, no es asunto mío. Eso no se corresponde con nada. Me da absolutamente igual, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club, a una selección...".

Hasta que soltó la bomba: "¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Hagan un programa especial para que encuentre un club o una selección".

Mbappé saltó en defensa de Zidane.

Estas tremendas palabras del presidente de la Federación de Francia generaron polémica inmediata y Mbappé le contestó por Twitter.

El lapidario tuit de Mbappé

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… uD83EuDD26uD83CuDFFD??? — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

"Zidane es Francia, no le faltamos el respeto a la leyenda...", escribió el último subcampeón del mundo, al lado de un emoji de una persona tomándose el rostro; como no pudiendo creer lo que estaba leyendo.

Las disculpas del presidente de la FFF

Al día siguiente, tras ver el revuelo que armó y la ola de críticas que le llovieron desde adentro y afuera de Francia, Noël Le Graët salió a hacer su descargo y a pedirle disculpas públicas a Zidane, a través de L'Equipe: “Estos comentarios incómodos crearon un malentendido. Me gustaría presentar mis disculpas personales por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido. No debí haber aceptado esa nota porque sabía que querían polemizar con el tema de Deschamps y Zidane; dos monumentos del fútbol francés. Zinedine Zidane sabe la inmensa estima que tengo por él, como todos los franceses".