El balance de los Benavides luego de superar una semana extenuante en Arabia

Kevin Benavides completó la primera semana del Rally Dakar y redujo la diferencia en la clasificación general de motos. El campeón 2021 en su categoría, fue noveno en el parcial del ayer pero se favoreció por el retraso del líder, el estadounidense Skyler Howes y el ex escolta australiano Toby Prince, quienes llegaron 17mo. y 15to. respectivamente cediendo de 15 minutos.

Ahora, y tras la penalización sufrida por Howes (un minuto), el salteño se ubica segundo a solo 13 segundos y logró cerrar la primera mitad de la carrera más extrema del mundo motor con una distancia que le permitirá encarar con expectativas la búsqueda de su segundo título en la competencia. Luego de completar la octava especial, Kevin realizó un balance de lo disputado.

"Realmente estoy muy contento, terminamos bien esta primera parte del Dakar que viene siendo super largo. Salí a apretar, estaba difícil, pero Luciano (su hermano) lo hizo muy bien abriendo camino. Al final nos juntamos un grupo de pilotos, salí a hacer lo mejor posible pese a las piedras. Creo que los pilotos que venían atrás fueron beneficiados por las líneas y no tuve la etapa que quería, aunque me posiciona muy bien para largar la semana que viene. Ahora a descansar y tratar de recuperar energía", explicó.

Su hermano, en cambio, fue muy autocrítico sobre su actuación y expresó que no es el lugar donde imagino estar al terminar las primeras ocho etapas de competencia. "No estoy muy contento por el resultado al final del día pero el Dakar es así y a mí me tocó abrir el 90% de la etapa. No estoy donde quiero estar en la general pero estoy contento con la moto, me siento muy bien", dijo.

Y agregó: "Preferiría estar más adelante. Estoy 11º en la general, no es un lindo número pero queda una semana. Lo del viernes fue increíble, voy a seguir luchando para dar lo mejor en la general. Este año me siento muy diferente al que era antes, mucho más maduro. He tenido errores pero así y todo nunca perdí el foco de la carrera. Antes me hubiese desesperado un poco más".