Un "enemigo" de Messi en Qatar es el apuntado para reemplazar a Cristiano en el Manchester United

Wout Weghorst está cerca de transformarse en el nuevo refuerzo del Manchester United de Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho. El neerlandés, que tuvo un fuerte cruce con Lionel Messi luego del partido entre la Selección argentina y Países Bajos en el Mundial de Qatar, fue ofrecido al equipo de la Premier League ya que están en la búsqueda de un delantero.

Weghorst y Messi, cara a cara.

El actual futbolista del Besiktas, que quedó marcado luego de que el capitán argentino le dijera "¿Qué mirás, bobo?", llegaría a préstamo a los Diablos Rojos para ocupar la vacante que dejó Cristiano Ronaldo quien se marchó al fútbol árabe. El entrenador, Erik ten Hag, manifestó su intención de sumar a un delantero en este mercado de pases y Weghorst cumple con lo que pretende.

Weghorst tiene experiencia en la Premier League con el Burnley, pero esta temporada fue cedido al Besiktas después de que los 'clarets' descendieran la temporada pasada a la Championship. El delantero acumula ocho goles y cuatro asistencias en 16 partidos de liga turca esta temporada y también llamó la atención en el Mundial, marcando dos goles ante Argentina en los cuartos.

"Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero el tiro mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Realmente decepcionante", dijo neerlandés luego del cara a cara con Messi que recorrió el mundo.