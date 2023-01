Por qué le pusieron Lionel a Messi y el error del papá al anotarlo: "Casi lo mato"

Todos le dicen, o le decimos, Leo, pero en realidad deberíamos decirle Lio. De hecho, cuando la Selección argentina lo buscó para convocarlo, creían que su nombre era Leonardo justamente por la manera de nombrarlo. Entonces, por qué le pusieron Lionel y no Leonel a Messi. La curiosa historia salió a la luz tiempo atrás pero en las últimas horas se viralizó en las redes.

En una entrevista previa al Mundial de Qatar, le consultaron cómo deberíamos decirle y fue claro: "En realidad es Lio, pero quedó Leo, Mi vieja me va a matar, pero ya quedó Leo". Y justamente su mamá, Celia, explicó lo ocurrido: "Como no teníamos nombre de varón, a mi siempre me gustó. Pero cuando Jorge lo fue anotar le puso Lionel, y cuando vino casi lo mato".

Ante la pregunta "¿porqué le puso Lionel, con i?", respondió: "Porque nos gustaba mucho Lionel Richie". ¿Quién es Lionel Richie? Es un cantautor y actor estadounidense, que en los años 1970 formó parte de la banda musical The Commodores.

A partir de 1981 inició su carrera como solista, logrando un gran éxito al permanecer dos semanas en el Billboard con el tema "Hello" para consolidarse posteriormente con el tema "Say you, say me". El cantante, al conocer esta curiosa historia, se mostró sorprendido y contó que investigó para saber si era cierto.

"Primero pensé que era una broma. Después hice mi investigación y fue su madre la que lo dijo. Era verdad. Entiendo que él no pueda cantar y yo quiero anunciar que no puedo jugar al fútbol", expresó entre risas.