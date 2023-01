La decepción de Carlos Sainz tras perder la especial por una penalización

La especial previa al día de descanso para todos los pilotos del Rally Dakar 2023 tuvo a Sebastien Loeb como ganador en la categoría autos. El piloto francés consiguió su segundo triunfo en esta edición (el anterior había sido en la cuarta etapa) luego de la penalización que recibió Carlos Sainz, que había logrado el mejor tiempo de la jornada.

El Audi de Sainz.

El matador se mostró decepcionado y habló apenas llegó a la meta. "Lo único que podemos hacer es seguir hacia adelante", expresó amargado el Matador y continuó: "Menos mal que no había polvo porque saliendo desde atrás hubiese sido difícil y ha ido todo bien".

"El balance de la primera semana, complicado. Un poco decepcionado con cómo han ido las cosas para todo el equipo Audi, con los problemas que tuvimos Stéphane y yo, los de Mattias. Ahora a descansar y enfocar la segunda semana", completó el piloto español que perdió mucho terreno en los días previos.

Loeb, el beneficiado por la sanción a Sainz, contó que "la navegación no ha sido fácil, pero hemos ido bien pese a que había muchas piedras y hemos pinchado una vez. Somos quintos de la general, que no está mal teniendo en cuenta los problemas de los primeros días. Estamos en la pugna por el podio. Quedan seis etapas y pueden pasar muchas cosas, ya veremos".

Guerlain Chicherit, sexto en el tramo, explicó: "No ha sido fácil, sobre todo porque hemos abierto pista con Yazeed y en este tipo de especiales es complicado, se pierde mucho tiempo con la navegación. También había mucha zona con piedras, y ahora cuando las veo no me atrevo a ir rápido. He estado atento y aun así he tenido un pinchazo. En fin, no vamos a ganar la especial, pero hemos hecho un tiempo muy bueno. En conjunto el rally ha ido un 90% bien y un 10% mal, pero lo malo ha sido muy malo".