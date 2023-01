La autocrítica del líder de motos tras completar la primera semana del Dakar

El tramo que reanudó la competencia para motos y cuatriciclos, después de la cancelación de la Etapa 7 por factores climáticos y cansancio en los corredores, se la adjudicó Ross Branch (Hero Motorsport), piloto de Botswana, seguido por el australiano Daniel Sander (Red Bull GasGas) a 3m33 y el estadounidense Mason Klein (Bas World KTM) a 3m33, quien se había transformado en el nuevo líder de la general pero fue penalizado y Skyler Howes mantuvo el liderazgo.

Al terminar el tramo, contó su día y fue autocrítico al analizar la primera semana de este complejo Rally Dakar 2023: "No fue el día ideal para ganar. En otros días, mi navegación fue muy mala, era difícil encontrar el camino. Hoy fue difícil pero hicimos un buen trabajo de navegación. Podría haber sido un desastre en algunas partes, pero de eso se trata el Dakar, tratar de manejar todas las situaciones que se presentan. Vamos a seguir empujando fuerte".

uD83CuDFCD? The Stage 8? victory went to @rossbranch_111, with @skylerhowes110 still leading the overall standings ahead of Monday's rest day.



Full results and standings uD83DuDC49https://t.co/cx02oT081X#Dakar2023 pic.twitter.com/pOCItsmhs9 — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2023

Klein, en tanto, expresó: "Lo he dado todo, quería ganar esta etapa como fuera, pero por desgracia me ha ganado Ross. No me lo esperaba, pero tenía muchas ganas. Me he caído en las dunas, tampoco muy fuerte, pero podría haberme pasado algo. He dado un salto y he caído con las dos piernas en el flanco izquierdo de la moto, así que he frenado muy fuerte de delante y he soltado el manillar. Bastante miedo, la verdad. También he perdido tiempo porque he tenido que bajarme a orinar un par de veces".

Branch, vencedor de la especial del día, se toma la revancha tras dos jornadas marcadas por problemas con el combustible. Regala así a Hero Motosports su 2ª victoria tras la obtenida por Joaquim Rodrigues el año pasado. "Hemos tenido una semana malísima. Me hacía falta volver a verme delante, por mí mismo y por el equipo, que ha trabajado muy duro y se merecía esta recompensa. He tenido pequeños errores, pero he ido bien y he conseguido mantenerme en lo alto del tablón de tiempos".

"Ganar otra nueva etapa para Hero Motosports era el objetivo. No era el nuestro inicial, porque queríamos estar arriba en la general, pero por desgracia eso ya ha quedado atrás. Tuve dos problemas con el combustible que no son culpa de nadie. Hoy ha ido todo perfecto. Voy a volver con el equipo y vamos a trabajar para ir día a día, asegurándonos de que la moto esté perfecta para el resto de la temporada de W2RC. No nos vamos a detener y seguiremos intentando ganar especiales", concluyó.