El enorme elogio de un histórico DT mexicano a Lionel Scaloni: "Lo que hizo este muchacho es..."

Lionel Scaloni sigue recibiendo elogios. El DT de la Selección argentina fue reconocido ayer en la previa del partido entre Mallorca y Valladolid, por Copa del Rey, y luego del encuentro el entrenador del conjunto isleño (que ganó 1-0), Javier Aguirre, habló del conductor de la Scaloneta y le dedicó sentidas palabras por lo realizado con el equipo albiceleste.

Un cronista le consultó qué se habían dicho al saludarse en el campo y el mexicano reveló: "En México, a los entrenadores les dicen profe. Acá, míster. En Argentina también profe, como al PF. Le dije no sé cómo decirte. ¿Lío? Muchas veces, él como jugador y yo como DT, Lío tal ¿Lío? ¿Profe? ¿Campeón del mundo? Me dio un abrazo, me dijo que le dijera como quisiera".

"Me emociono mucho al verlo porque es histórico lo que hizo este muchacho. Es histórico. Nosotros, que nos dedicamos a esto, con tan poco tiempo amalgamar a esos jugadores y jugar con el corazón. Perdieron el primer partido con Arabia. Contra México se jugaron al vida. Me dio mucho gusto verlo. Está bien, sano. Vive aquí en la isla. Está pletórico. Se merece todo. Eso le dije".

Pero Scaloni no se quedó atrás, le devolvió la gentileza y destacó lo hecho por Aguirre en Mallorca: "Lo veo bien, un equipo sólido, trabajador, un equipo inteligente y que sabe a lo que juega es lo primordial, un equipo difícil de batir". El nacido en Pujato, además, expresó que su renovación está encaminada y contó cómo le gustaría que la gente lo recuerde.

"Me gustaría que me recordaran como un buen tipo. Para mi es importante que el jugador te entienda, que sepa que le decís la verdad. Entonces, lo fundamental es que el jugador crea que soy una buena persona y que siempre intento el bien del grupo, con eso me basta", concluyó.