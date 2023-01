Dos victorias y todos en la meta: los argentinos que le siguen ganando al Dakar

Kevin Benavides redujo su desventaja en la clasificación general de motos, Manuel Andújar sumó la segunda victoria consecutiva en quads, mientras que Jeremías González Ferioli (T4) tuvo su bautismo en la octava etapa del Rally Dakar disputada ste domingo entre Al Duwadimi y Riyadh, capital de Arabia Saudita.

El salteño, campeón 2021 en su categoría, fue noveno en el parcial del día pero se favoreció por la irregular actuación del líder, el estadounidense Skyler Howes y el ex escolta australiano Toby Prince, quienes llegaron 17mo. y 15to. respectivamente con retrasos de 15 minutos. Benavides (Red Bull KTM) arribó a 9,18 en relación al ganador pero su tiempo le bastó para superar en la general a su compañero de equipo Price y quedar en el segundo puesto, a sólo 13 de Howes (Husqvarna Factory Racing) junto con Klein.

Luciano Benavides (Husqvarna) y Franco Caimi (Hero) se ubican undécimo a 25m32 y decimoquinto a 1m16:29, mientras que Stefano Caimi volvió a cerrar la jornada en la 29ª plaza. En el puesto 63 aparece Diego Llanos quien se encuentra compitiendo en la especialidad Dakar Experience.

En quads, Andújar repitió la victoria del viernes con 2m05 de ventaja sobre el defensor del título y cómodo líder de la general, el francés Alexandre Giroud, quien goza un handicap de 1h41m en la general sobre el piloto de Lobos. El cordobés Pablo Copetti, de licencia estadounidense, finalizó sexto (+20:34) y el mendocino Francisco Moreno Flores, octavo (+42:11). Alejandro Fantoni y Carlos Verza volvieron a completar la etapa finalizando 10° y 11° respectivamente.

El francés Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) se quedó con la octava etapa en la división autos, donde Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) finalizó en el undécimo lugar y se metió dentro del top ten de la general. Su comprovinciano mendocino Sebastian Halpern (X-Raid Mini JCW) culminó en la 13ra colocación y se ubica decimocuarto en el total de tiempos.





Jeremías González Ferioli (South Racing Can Am) fue el ganador de la etapa en la divisional SSV, en la que se ubica quinto a 42m53 del puntero lituano Rokas Baciuskas (Red Bull Can Am). En el 5° puesto aparece Ricardo Torlaschi junto al ecuatoriano Sebastián Guayasamin, el navegante mendocino quedó a 4 minutos de sus compatriotas. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron 14°; mientras que Juan Manuel Silva, con el Puma Energy Rally Team, finalizó en la posición N° 23.

En otra de las ramas de la categoría autos, los T3, David Zille y Sebastián Cesana fueron los argentinos que mejor culminaron la etapa habiendo sido 9° a 7 minutos de la punta. Augusto Sanz, navegante del portugués Ricardo Porem, fue 14° a catorce minutos del líder de la especial. El 45º Dakar cumplirá este lunes su jornada de receso y retomará la actividad el martes con el tramo Riyadh-Haradh, de 686 kilómetros (358, especial).