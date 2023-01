Además de Carlos Alcaraz, el Abierto de Australia confirmó otra ausencia estelar

La dos veces campeona del Abierto de Australia, Naomi Osaka, no participará en la próxima edición del torneo, anunciaron este domingo los organizadores en sus redes sociales sin especificar el motivo. "Naomi Osaka se ha retirado del Abierto de Australia. La echaremos de menos", señalaron los organizadores de la competición que arrancará el próximo 16 de enero.

La ex número uno del mundo, de 25 años, jugó por última vez el pasado septiembre en el Premier de Tokio, donde se retiró antes de su partido de segunda ronda, aquejada de un dolor abdominal y ocupa ahora el puesto 42 del ranking mundial.

Naomi Osaka no estará en Australia.

En los eventos de Grand Slam del año pasado, Osaka perdió en la tercera ronda en Melbourne, en la primera ronda de Roland Garros y el Abierto de EE.UU y tampoco jugó Wimbledon debido a una lesión en el tendón de Aquiles. Naomi Osaka, hija de padre estadounidense de origen haitiano y madre japonesa, juega en las competiciones internacionales en representación de Japón.

Esta sensible baja para los fanáticos, se une a la ausencia de Carlos Alcaraz. El número uno del mundo, anunció días atrás que no disputará el Abierto de Australia por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. "Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos (en Australia) en 2024", escribió el número uno del mundo.

"Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia", indicó Alcaraz que en la primera edición que jugó, tras disputar la fase previa, cayó en la segunda ronda contra el sueco Mikael Ymer.