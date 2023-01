La novia de un futbolista top habló del rumor de triángulo amoroso con Neymar: “¡Qué vergüenza!”

Un vídeo de Magui Corceiro (la novia de Joao Félix) besándose supuestamente con el jugador del Sporting de Lisboa, Pedro Porro, dio la vuelta al mundo meses atrás. En ese momento la modelo salió a defenderse a través de Instagram, asegurando que tan solo eran buenos amigos. Pero ahora, se está envuelta en un nuevo lío y el protagonista de esta historia es Neymar.

Joao Felix y Magui Corceiro.

Todo comenzó por el viaje de Corceiro a París. Durante su estancia en Francia empezó a subir bastantes fotografías y Neymar, estrella del PSG, comenzó a seguirla en la popular red social. De esta manera, la polémica estaba sembrada, pero cuando subió una foto con su pareja, Joao Félix, parece que todo cambió ya que el brasileño dejó de seguirla de nuevo.

Es por eso que la joven utilizó su cuenta de Instagram para realizar su descargo. "Cuando no saben absolutamente nada, tienen que hablar sobre cualquier cosa, ¡qué vergüenza!", escribió Magui Corceiro para defenderse de las acusaciones que ha recibido por parte del gran público que la sigue. Por su parte, el jugador del París Saint-Germain ha preferido hacer caso omiso a estas informaciones y, al menos de momento, no se ha pronunciado al respecto.

En otro extenso comunicado en Twitter, la modelo portuguesa aclaró: "Todos los días, en todo el mundo, vemos mujeres que luchan por sus derechos, esforzándose por ser independientes y en pie de igualdad con los hombres. Todos sabemos que aún queda un largo camino por recorrer, pero el cambio comienza con cada uno de nosotros".

"Comienza por no hacer comentarios malos en las redes sociales sobre lo que no sabe, comienza por no señalar con el dedo a alguien por tener amigos del sexo opuesto, comienza por dejar de analizar la vida de alguien en función de lo que ve en las redes sociales. Comienza con querer mejorarse unos a otros", agregó.