La lapidaria sentencia de Deschamps tras la derrota con la Selección argentina en Qatar

Pese a su derrota en la final del Mundial de Qatar 2022, en manos de la Selección argentina, la Federación Francesa de Fútbol tomó la decisión de seguir contando con Didier Deschamps como director técnico. La FFF confirmó que el DT seguirá en su cargo hasta la próxima máxima cita mundialista que tendrá lugar en México, Canadá y Estados Unidos.

En la conferencia de prensa en la que se confirmó su continuidad, el director técnico campeón del Mundial de Rusia 2018 reconoció las falencias que tuvo su equipo en el partido definitorio ante la Albiceleste. Con una contundente frase, sentenció que hubo varios futbolistas que dejaron mucho que desear.

El director técnico fue contundente a la hora de hablar sobre la final disputada en el estadio Lusail.

“No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Pero en la alineación titular hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así”, manifestó Deschamps al ser consultado sobre el partido del pasado 18 de diciembre.

“Algunos jugadores estaban peor físicamente. ¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos... Y también está el aspecto emocional. Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial. Es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor”, añadió.

Para finalizar, Deschamps sentenció: “No voy a usar palabras fuertes, pero no existimos durante una buena hora. Remontamos de la nada, pero hicimos lo que teníamos que hacer porque ellos también tenían el defecto de tener finales mucho más difíciles. Les presionamos hasta que estuvimos muy, muy cerca, pero no olvido la parte en la que no hubo juego”.