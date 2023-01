El dramático relato de Stéphane Peterhansel sobre su accidente y decisión que mantendrá en vilo al Dakar

El equipo Audi comenzó esta competencia como el gran candidato a quedarse con la 45° edición de este Rally Dakar, pero con el correr de las etapas todo se complicó para la marca alemana y tanto ayer, como este sábado, le dijeron adiós a un posible podio con los flamantes RS Q e-tron E2. El primero en despedirse de la competencia fue Stéphane Peterhansel, quien sufrió un fuerte accidente en el kilómetro 212 de la especial del viernes y su navegante se rompió una vértebra, por lo que debieron abandonar.

Este sábado, Mounsier Dakar habló con los medios presentes en el campamento situado en Al Duwadimi y brindó detalles de lo sucedido, con un relato que realmente estremece: "Teníamos que atacar para reducir la distancia con Nasser y ese día estábamos motivados para hacerlo. Adelanté a Carlos (Sainz) y cuando esto pasa es muy bueno porque él es muy rápido. Llegamos a la neutralización primero y segundo, y fue poco después de este punto, 7 u 8 km después, cuando sucedió el accidente".

"Desafortunadamente perdí la conciencia durante el accidente. Cuando perdí el conocimiento, mi pie estaba a fondo en el pedal. Edouard (Boulanger) tocó el freno, cortó la corriente del motor y dimos un giro de 360°. Cuando me desperté, no recordaba lo que había pasado. Perdí la memoria desde 5 minutos antes, hasta 15 minutos después. No recuerdo nada", agregó.

En la misma línea, Peterhansel continuó: "Cuando salí del coche vi a Edouard en el suelo con dolor detrás. Y empecé a entender que tuvimos un accidente. Le pregunté rápidamente si sentía los brazos y las piernas y me dijo: ‘Ok, sí, los siento’. El helicóptero llegó realmente rápido. Al mismo tiempo vi el coche de Carlos (Sainz) a unos 50 metros después de una gran bajada. Destruyó la suspensión. Así que yo estaba realmente confundido, porque no conseguía entender qué había pasado".

“Desafortunadamente, Edouard tiene una vértebra rota, la D5. Es una fractura muy estable, no es complicada, así que no es problemática, pero necesita una operación, así que volará mañana a Munich para ser operado por un especialista. Es joven, es una operación sencilla, así que se recuperará muy rápido”, reveló Peterhansel.

Para cerrar, dejó abierta la puerta para un posible retiro: "Si ganaba este Dakar, era el momento de despedirme. Ahora con el abandono, no lo sé. Más adelante lo definiré si sigo. Quería parar si ganaba este Dakar porque parar después de una victoria es la mejor solución. Es simplemente porque tengo que poner un punto y final a mi carrera de la mejor forma posible, con el mejor éxito o resultado. No se trata de motivación. Se trata de irme con la mayor satisfacción”.

Videos: Carburando y Dakar.