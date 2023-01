Tagliafico reveló el insólito pedido de un polaco en pleno partido ante Argentina: “Como pudo me dijo…”

Todavía faltaba para que se concretara el sueño de la Tercera, pero la Selección argentina comenzaba a afirmarse como uno de los grandes candidatos a ganar el Mundial de Qatar 2022. Era el partido contra la Selección de Polonia de la tercera fecha de la Fase de Grupos, en el que finalmente el equipo de Lionel Scaloni ganó 2 a 0 con los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Con ese resultado, pasaron ambas selecciones a octavos de final. Y Nicolás Tagliafico reveló un inédito e insólito pedido que le hizo un jugador polaco durante el encuentro...

En una transmisión de Twitch, el lateral izquierdo de la Selección argentina comentó: “Después del primer gol, los polacos no querían jugar más. Cuando le hacemos el segundo, en un momento uno me dice, como pudo, en español, onda 'no ataquen más'. Con el 2 a 0 seguían clasificando y a lo mejor sabían que México ganaba también por dos, entonces me decía 'por favor no ataquen más”.

Tagliafico se refirió a que si Argentina, que superaba 2 a 0 a los polacos, convertía otro gol, podría haber eliminado al conjunto europeo y permitirle la clasificación a México, que venció 2 a 1 a Arabia Saudita. En ese sentido, si la Scaloneta convertía el tercero forzaba a Polonia y México a una clasificación por fair play, ya que mantenían la misma cantidad de puntos, diferencia de gol, goles a favor y resultado en el partido entre sí.

Más tarde, Tagliafico explicó entre risas una teoría loca, que por suerte no se dio: "Menos mal que no hice el gol contra Polonia, el que la pico. Si hago ese gol, Polonia quedaba afuera y cambiaba todo. Después México jugaba con Francia, México lo sacaba a Francia, se armaba todo un quilombo y no salíamos campeones".

El lateral izquierdo de Lyon de Francia y la Selección argentina fue una pieza importante en el título de la Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022, con un gran rendimiento en la final ante Francia como titular. Además, jugó seis de los siete partidos, tres de ellos como titular.