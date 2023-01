La felicidad de Luciano Benavides tras lograr una victoria histórica

Luciano Benavides consiguió una victoria que recordará toda su vida. El salteño se quedó por primera vez con una especial de Rally Dakar y se pone a la par de su hermano Kevin quien, en 2016, lo había conseguido en un tramo disputado entre Termas de Río Hondo y Jujuy. Hoy, en Arabia Saudita, le tocó al menor y son los únicos argentinos que han podido lograrlo en las motos.

Al llegar al campamento se fundieron en un abrazo y Luciano contó: "Es un día muy especial para mí poner mi nombre junto al de Kevin como ganador del Dakar. Es único. Venía preocupado porque no se me daban las cosas, hoy disfruté de andar en motos y pude ganar. Fue un momento muy especial, lo venía buscando hace muchos años. Feliz de estar acá y haber ganado la etapa".

"Vimos hasta un arco iris cuando veníamos. Feliz de estar acá y ganar. Cuando me dijeron que gané se me cayeron unas lágrimas de emoción porque es mucho tiempo que vengo buscando esto y me faltaba ganar una etapa en el Dakar, agradecido a los que están confiando. Seguimos con más confianza y ahora toca abrir pista así que vamos a hacer lo mejor", cerró

Kevin, que no se movió de su lado, dijo entre risas: "Ya le enseñe bastante" y agregó: "Estoy super feliz como hermano. Lo hizo muy bien hoy. Empujó todo el día como un campeón y acá estamos, día seis, día larguísimo de 920 kilómetros y los últimos fueron un desastre, así que a descansar que la carrera sigue todavía".

Con los resultados logrados por ambos, Kevin se mantiene tercero en la general, a 7m01s de Skyler Howes, mientras que Luciano sigue en el top ten ya que ocupa el noveno lugar del total de tiempos a 24m07 del estadounidense.

Video: gentileza Automundo.