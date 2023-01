El problema que mantuvo en alerta a Nasser Al-Attiyah durante la etapa

Nasser Al Attiyah marcó el mejor tiempo de la sexta especial del Rally Dakar. Imperturbable, el qatarí se puso en cabeza tras los problemas sufridos por sus rivales en el km 236 y mantuvo una ventaja suficiente para dejar fuera de juego a Sébastien Loeb, que subió al segundo escalón del podio provisional, a 3m29'' de su rival de Toyota.

Sin embargo no fue una tarea sencilla sostener el ritmo para el qatarí ya que sobre el final tuvo algunos problemas mecánicos que lo mantuvieron en alerta. Al final del día, explicó: "Fue una etapa muy difícil. Atacamos mucho y a unos 40 km antes de la meta rompimos la bomba de la dirección asistida y acabamos sin dirección asistida, con fugas de aceite, pero no pasó nada".

La Toyota de Nasser.

Loeb, su escolta, tuvo una buena especial pero también tuvo roturas mecánicas en su Hunter: "Nos fue bastante bien. Rompimos un diferencial, pero no sufrimos demasiado por ello, aunque hace mucho ruido en el coche. No nos vamos a quejar, ha sido un día bastante claro, se ha invertido un poco la tendencia y esta vez son los demás los que han tenido problemas. Vamos a dar un pequeño salto en la clasificación, lo que no está nada mal".

Henk Lategan, en tanto, se impuso a Guerlain Chicherit en el sprint final y se hizo con el tercer mejor tiempo de la etapa, justo por debajo de los nueve minutos con relación a Nasser. Tras conseguir el resultado, el segundo de la general contó: "Ha sido agotador, pero creo que estamos cansados de ayer y anteayer. Otra etapa muy física, con muchos pasos de dunas a ciegas, pero hemos hecho una carrera limpia. No sé por qué Yazeed se paró a cambiar un cardán. Pero yo estoy contento".