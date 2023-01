Rally Dakar 2023: la mesura de Francisco Moreno luego de ganar su primera especial

La quinta etapa de los quads tuvo como protagonistas a dos argentinos: Francisco Moreno y Pablo Copetti, quienes finalizaron en lo más alto de la especial que se disputó en Ha'il. El mendocino se quedó con el tramo, el primero que consigue en esta edición, mientras que el cordobés fue su escolta tras realizar un gran trabajo parcial.

Al llegar al campamento, el oriundo de Tupungato se mostró feliz pero a la vez mesurado: "Contento, después de un pequeño trago amargo que tuve en la entrada. Me fui tarde y largué atrás, pero después fui a mi ritmo, algo que me sirvió para alcanzar a los demás competidores. Si bien el año pasado gané una, pero esta etapa me gustó porque era de mucha arena, en Mendoza andamos mucho en la arena y me sirvió todo el entrenamiento para dar sus frutos hoy".

"Sé que gané la etapa, pero falta mucho. No hay que dormirse en los laureles y seguir. Llevamos cinco etapas y han sido toda durísimas, con condiciones distintas. Al principio con piedras, con calor, después pasamos a la lluvia, ayer y hoy mucho frío, arena, pero bueno esto es el Dakar y para eso estamos acá", cerró Moreno.

Pablo Copetti, por su parte, reconoció que no tuvo problemas durante el tramo algo positivo luego de jornadas complicadas debido a fallas mecánicas y golpes: "No tuve problemas, así que contento. Casi toda la etapa la hicimos tirando todos los cuatris juntos, así que estuvo bueno, al menos nos divertimos todos los cuatriciclos".