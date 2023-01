La tajante sentencia de Agustín Pichot sobre la violencia en el rugby: "El problema es que se…"

El juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa puso nuevamente en debate un tema candente y tiene que ver con la violencia en el rugby o con los violentos que practican el rugby. Tiempo atrás, en el ciclo "Cómo llegué hasta aquí", Agustín Pichot realizó una cruda reflexión sobre el tema y ahora el sitio "Esto es tabú" volvió a viralizarlo mientras se desarrollan las audiencias.

El excapitán de Los Pumas se hizo cargo y fue muy autocrítico: "El rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal. ¿Vos me preguntás exactamente qué es? No son los valores. Naturalizamos que en un bautismo te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te puedas sentar, a mí me pasó. Me mordieron la cola, un cachete, una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente, parece un dogo, no me pude sentar por cuatro días, de verdad te lo digo, no sabés lo que me dolía. Todo el bondi riéndose. Cero gracioso. Me cortaron todo el pelo, que yo amaba mi pelo, no tiene nada de gracioso, naturalizás".

"Cuando yo fui capitán, no, y tuve muchas discusiones. No está bien esto, mataron un chico, no está bien. Lo primero que le pregunté a mi hija después de lo de Fernando fue: ‘¿Qué pensás de los jugadores de rugby? 'Son unos patoteros, quilomberos, agresivos'. No me iba a sorprender, pero una chica de 18 años, que el papá había sido un símbolo, llamalo como ustedes quieran, alguien conocido en el ambiente del rugby, está diciendo eso. Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas porque en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización, de alguna forma", agregó.

Y continuó: "Son años de una forma de ver las cosas, como es el machismo en la sociedad. Hay muchas cosas. Hay un revisionismo importante y al rugby durante el último año le tocaron todas juntas. Se construyó algo que tiene un montón de cosas buenas y otras que no están buenas. Y en esa parte que no está buena, se naturalizaron. Por ahí escribir un tuit en ese momento que parecía gracioso, pero es inaceptable igual, es como que estaba naturalizado".

"Era lo mismo que agarrarse a piñas en Pinamar cuando éramos chicos –y lo digo en primera persona– parecía graciosos, y era divertido", siguió y su conclusión, en ese momento, fue: “Dicen ‘hechos aislados’, pero cuando son un montón de ‘hechos aislados’, ya no son hechos aislados. Es un tema de cultura y ahí es donde hay que trabajar muchísimo".