La fuerte contradenuncia de Fabián Doman al América de México: “Sentimos su reclamo como una…”

El momento económico de Independiente es delicado, y las deudas millonarias del club lo dejaron en una posición complicada, ahora también en lo deportivo. Porque América de México pidió la quita de puntos e incluso el descenso del equipo de Avellaneda por la deuda del pase de Cecilio Domínguez, que el Rojo arrastra hace 4 años. Y el presidente de la institución, Fabián Doman, dudó de las intenciones de los mexicanos y se molestó por sus reclamos.

Cecilio Domínguez, el jugador por el que reclama el América a Independiente.

América de México, en todo su derecho, reclama el pago de los 5,7 millones de dólares correspondientes a la compra de Cecilio Domínguez, que el Rojo no paga desde 2019. El pedido de los mexicanos a la FIFA es que haya una sanción deportiva para Independiente, que podría incluir desde la quita de puntos hasta la pérdida de categoría. Igualmente, para que se dé el descenso el club tendría que estar inhibido por tres mercados de pases consecutivos, hecho que todavía no se dio.

En diálogo con el Diario Olé, Doman expresó: “Creíamos que lo que iban a pedir era una inhibición para este mercado, pero nos dicen que no la pidieron porque como ya incorporamos ocho jugadores no tenía mucho sentido y llegaba tarde. Y por otro lado, la sanción deportiva nos llama la atención porque es más un mecanismo efectista que real. Para que te den esa pena tenés que tener tres mercados inhibido".

"Este pedido lo sentimos como una extorsión, como una búsqueda más de presionarnos, no sabemos para qué. Me llama la atención que esto no se le hacía a la comisión directiva anterior. Vaya casualidad, esto apareció una semana después del pedido de inhibición del caso de Gonzalo Verón. Ambos casos tienen a una persona en común. Es llamativo que esto no se le hacía a la dirigencia anterior y se lo hacen a esta con el único propósito de perjudicar a Independiente", siguió el presidente del Rojo.

En ese sentido, Doman destacó el hecho de que Independiente ofreció varios planes de pago a América en los últimos meses, en una muestra de voluntad de hacerse cargo de la deuda que mantiene, pero desde México no quisieron aceptarlos: “Nosotros al América le enviamos cuatro propuestas de pago, sin ninguna quita y aceptando toda la deuda. Les mandamos cuatro, de octubre para acá, y las rechazaron todas. El América está asesorado por alguien que nos quiere extorsionar, que hace que nos sintamos sorprendidos. No entendemos la respuesta del América de no querer cobrar”.

Por otro lado, a Independiente le aparece la bomba económica del caso de Gonzalo Verón, quien reclama 4,8 millones de dólares y que pidió inhabilitar al club para incorporar jugadores hasta que no pague lo que debe. La FIFA, que intercede en el tema, fallaría en dos o tres semanas y luego habrá otro plazo para responder, negociar para llegar a un acuerdo con el futbolista o pagar.

Las sospechas de Doman llegan con un contexto: tanto Verón como Domínguez llegaron con un nombre de por medio, el representante Nazareno Marcollese, quien fue durante mucho tiempo representante del América en la Argentina. En ese sentido, el titular del Rojo aseguró: “En el tema de Verón tuvimos la suerte de tener un tribunal muy serio: el Tribunal de Trabajo Número 2 de Avellaneda. Nuestro secretario general, Daniel Seoane, y los abogados, hicieron una propuesta formal para acordar. Pero el jugador y su entorno se negaron”.

Independiente le debe cerca de 5 millones de dólares a Gonzalo Verón.

Por otra parte, Doman duda de las intenciones de América, que según él no quiere hablar de la deuda: “No entendemos si el objetivo es cobrarle a Independiente, o si el objetivo es hacerle daño al club. Sentimos más lo segundo que lo primero. Cuando vos querés cobrar, te sentás a negociar. Y el América no quiere dialogar. Lo mismo pasó en el caso Verón: la primera vez que pudimos hacerle una propuesta fue la semana pasada en el Tribunal, sino tampoco la podíamos hacer. No sabemos si lo que se busca es perjudicar a Independiente o cobrar”.

Finalmente, el presidente de Independiente declaró a Olé sobre la forma de proceder del club al respecto: “Nosotros vamos a responder al documento que envió la FIFA. Tenemos seis días para hacerlo. Todos los expertos dicen que no comprenden qué es lo que pidió el América. Nos lo dicen abogados, especialistas en derecho deportivo internacional. Nadie entiende el pedido. Que a un club que está intentando pagar le pidan una sanción deportiva suena más efectista que otra cosa. No pueden aceptar que Independiente tenga buenas noticias: que lleguen ocho jugadores, que venga Matías Giménez. Hay gente que evidentemente está muy preocupada".