Gregg Berhalter, DT de Estados Unidos en Qatar 2022, confesó haber ejercido violencia de género

El técnico de Estados Unidos durante el Mundial de Qatar 2022, Gregg Berhalter, confesó haber ejercido violencia de género hace 31 años sobre quien hoy es su esposa, hace más de 25, y se le inició una investigación en su contra. Finalizado su contrato el 31 de diciembre, actualmente se encontraba negociando su continuidad al mando de la selección estadounidense. Pero al conocer la noticia, la federación de Estados Unidos (US Soccer) decidió confirmar a un interino, a la espera de una resolución de este caso.

Con Berhalter al mando, Estados Unidos llegó a los octavos de Qatar 2022.

El DT contó que mientras se encontraba en Qatar recibió amenazas de que revelarían este episodio si decidía seguir al frente del equipo. Y por eso, decidió hacerlo por su propia cuenta.



"En otoño de 1991 conocí a mi alma gemela. Apenas había cumplido 18 años cuando conocí a Rosalind. Habíamos salido por cuatro meses cuando un incidente ocurrió. Después de ir a tomar en un bar, tuvimos una discusión que se volvió física y yo la pateé en las piernas", contó Berhalter en un comunicado oficial sobre el hecho de violencia que tuvo con la mujer de la que se separó a raíz de esa acción pero se reconcilió meses después.

"No existen excusas por mis acciones de esa noche. Fue un momento vergonzoso del que todavía me arrepiento", comentó el entrenador estadounidense.



La USSF no publicó detalles sobre lo ocurrido y se limitó a informar de que, tras enterarse, contrató el bufete "Alston & Bird LLP" para llevar a cabo una investigación.



"En este proceso, 'US Soccer' se enteró de un potencial comportamiento inapropiado hacia varias miembros de nuestra plantilla por parte de personas externas a nuestra entidad", escribió la USSF. "Apreciamos que Gregg y Rosalind hayan hablado de forma abierta de este incidente", agregó.



Berhalter ya no forma parte de la USSF y en las últimas semanas se abrieron las negociaciones por su posible renovación o por la contratación de un nuevo entrenador. De momento, se dio confianza a Anthony Hudson, con la mirada puesta en la preparación de Carson (California) de cara a los amistosos de finales de enero previstos en Los Ángeles contra Serbia y Colombia.

Se trata de una decisión de alta importancia para la USSF, pues comienza este año el largo proceso que llevará al equipo estadounidense hacia el Mundial de 2026, del que será uno de los tres países anfitriones (junto a Canadá y México).

- Con información de EFE.