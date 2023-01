El fuerte sincericidio del Kun Agüero sobre los festejos de Argentina campeón: "En un momento me…"

Sergio Agüero fue uno más en Qatar y festejó la consagración de la Selección argentina desde adentro. Lionel Scaloni, y los futbolistas del plantel, lo invitaron a compartir el tramo final del certamen y el Kun lo disfrutó al máximo. Fue el encargado de cargar a Lionel Messi durante la vuelta olímpica, quien además lo retó cuando lo vio tomando alcohol, y casi se olvida a su hijo Benjamín ya que lo invitaron a volverse al país en el avión que los trajo para festejar en Buenos Aires.

"Me querían llevar a Argentina, yo estaba en el predio, seguíamos festejando y en un momento me dicen: ‘Dale que el avión se va’. Y yo estaba re manija y dije: ‘Vamos que nos vamos’. Ya me iba a ir en el avión de la Selección con el pasaporte, pero me acordé y dije: ‘Pará que tengo a mi hijo en el departamento ¿Dónde querés que lo deje?’. Y después le dije: ‘Benja, voy para allá, no te voy a dejar tirado’. Pero estaba tan cebado que me olvidaba de todo, una locura”, contó en una transmisión en vivo.

El Kun, siendo el Kun.

Luego, sobre los festejos, detalló: “La verdad es que no puede creer que ganamos la Copa del Mundo, que alcé la Copa del Mundo y que alcé al mejor del mundo. Al principio, cuando lo levanté, dije ‘mierda, pesa’. Llegó un momento que con el ‘muchaaachos’ y el ‘dale campeón’, al principio saltaba para que Leo también saltara, pero llegó un momento en que me empezaron a agarrar puntadas fuertes atrás. Cuando estábamos llegando al córner, en un momento no podía más".

"No iba a dar la vuelta ni en pedo. Si la daba entera, terminaba en un hospital porque no podía más. Él se dio cuenta, porque en un momento lo miré y me entendió. Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó y ya está", agregó y luego respondió la pregunta de un seguidor, que le remarcó su estado durante la celebración el vestuario: Tomé bastante, pero estaba sin comer. Viste que te pega el doble si no comés".

"Salimos campeones del mundo, estaba metiéndole y dije ‘ya fue, si me pasa algo, que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo’", expresó entre risas y recordó que Messi lo frenó al verlo descontrolado: "En un momento Leo se enojó y me dijo ‘pará’. Somos campeones del mundo, pa. Y ahí seguí de nuevo. Estaba tan bien, que creo que el corazón estaba perfecto. Estaba feliz y no pasaba nada. Entonces me pegó el doble el alcohol”.