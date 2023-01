Rally Dakar 2023: la frustración de Sébastien Loeb pese a quedarse con la especial

Sébastien Loeb (BRX) explicó que su primera alegría en el Rally Dakar 2023 llegó en la cuarta etapa tras haber afrontado la parte final sin dirección asistida, algo que estuvo a punto de costarle un triunfo que le "sirve de compensación". "Hemos hecho 25 kilómetros sin dirección asistida al final".

"Creo que hemos perdido todo lo que habíamos ganado, entre 5 y 10 minutos. Hemos llegado a detenernos por completo. Ni tengo dirección asistida ni me queda fuerza en los brazos", confesó Loeb. El nueve veces campeón del mundo de rallies se alegró de haber hecho "el mejor tiempo", pero reconoció que "es muy frustrante acabar así".

Loeb ganó su primera etapa en esta edición.

A pesar de la victoria, Loeb está a 1h33:43 del líder de la general, Nasser Al-Attiyah (Toyota). "La única solución ahora es atacar y esperar que los demás también tengan problemas y yo no, pero llevo tres días que solo los tengo yo. Hemos estado a punto de salirnos de la pista y dar vueltas de campana por culpa de la dirección, así que la victoria del día sirve de compensación", señaló.

Stéphane Peterhansel (Audi), que quedó a 13 segundos de la victoria, también dijo lo suyo al finalizar el tramo: "Es la primera especial en la que no hemos tenido pinchazos y hemos podido marcar nuestro ritmo desde el principio, pero para hacer un buen tiempo hay que sufrir, es casi como un combate de boxeo: saltas sobre la hierba de camello, te golpeas con las dunas y, si no haces eso, no haces buen tiempo".

"Para el cuerpo, la intensidad es intermedia. Llevamos buena suspensión, pero tampoco podemos hacer milagros y recibimos muchos impactos. ¿Podremos recuperar lo que perdimos los dos primeros días? Esa es la pregunta que nos hacemos", confesó 'Monsieur' Dakar, que está a 18m52s del líder del total de tiempos.