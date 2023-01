Maca Sans: "El gran objetivo del 2023 son Los Juegos Panamericanos de Santiago"

Macarena Sans responde al llamado de MDZ del otro lado del océano. España, su nuevo lugar en el mundo, figura en su teléfono cuando manda la ubicación de WhatsApp. Se la nota feliz a la distancia, si es que uno puede descifrar los estados de ánimo de las personas mediante la tecnología, con la calma de siempre para responder y con la seriedad que ha marcado su carrera para tomar decisiones en su vida deportiva.

Llegó al balonmano europeo con 24 años, aunque las posibilidades de emigrar aparecieron mucho antes, cuando empezó a demostrar todas sus bondades con la camiseta de su querido Regatas: "Va a sonar raro, pero no me sentía capacitada para irme. Por eso lo hice más de grande. De hecho, sigo extrañando horrores mi casa, mi familia, aunque eso se que no va a cambiar nunca. Es una de las grandes contras de estar lejos".

Tras años en el Lago, le llegó la hora de romperla afuera (JyP fotos).

Atrás en el tiempo aparecen como recuerdos inalterables sus inicios. Parece que fue hace una ponchada de tiempo, pero Maca recién tiene 26 años, aunque su CV marque cuatro Copas del Mundo y un histórico Juego Olímpico en Rio 2016. Después de tanto trajinar, de pelearla desde bien abajo por ser del interior, de dormir en terminales y sumar miles de millas de viajes, hoy puede disfrutar de las mieles de ser profesional y vivir del handball: "El deporte amateur no es fácil. Entrenamos como profesionales desde muy chicos, dejamos nuestras vidas de lado, nos autogestionamos todo el tiempo. Por eso tiene un gusto único hacer lo que amo y que sea mi sustento".

Regatas, su gran amor.

El Club Deportivo Beti Onak es el medio para lograr ese ansiado anhelo y la mendocina ya empezó a devolver en la cancha tanta confianza. En su primera temporada consiguió el ascenso a la máxima categoría española y ahora el objetivo será lograr la permanencia: "Con el grupo apuntamos a quedar entre los ocho mejores del torneo y evitar el Play-out por el descenso".

Sans brilla en con la camiseta del Beti Onak español.

Su mira, claro, tendrá doble objetivo porque más allá de su equipo, el 2023 también será fundamental vestida de argentina. Sans, pieza clave para La Garra, apunta al Mundial de Suecia, Noruega y Dinamarca en diciembre pero sobretodo a Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la gran meta: "Es el torneo más importante de estos cuatro años porque entrega la plaza para Los Juegos Olímpicos de París 2024. La única vez que lo disputamos fue en Rio 2016 porque Sudamerica tenía dos plazas y ahora estamos enfocadas en poder repetirlo".

Se viene otro año clave en su carrera con Argentina

En una edad plena, Sans solo piensa en jugar, el camino directo a su felicidad. Con toda una vida ligada a su gran pasión, hoy tiene la oportunidad de hacerlo sin tener que desviar su atención en otra cosa. Mientras tanto, sigue escribiendo páginas en la historia del deporte mendocino, siendo integrante de ese olimpo de embajadores que tan bien nos representan en el planeta.