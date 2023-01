La decisión que tomó Boca con el Pulpo González tras el vencimiento de su contrato

En el regreso a las prácticas, la gran novedad en Boca no solo pasó por el retorno de Ezequiel Fernández tras su préstamo en Tigre, sino también por una situación bastante inusual: el Pulpo González, cuyo contrato con el club caducó el 31 de diciembre de 2022, se presentó a entrenar junto al resto del plantel con total normalidad.

Según cuentan desde el predio, el Pulpo se movió a la par de sus compañeros dado que está todo encaminado para que en la brevedad firme la renovación de su vínculo. Por distintos motivos, la firma del volante de 34 años se fue dilatando tanto hasta el punto de que su situación contractual llegó a su fin.

Boca se entrena a la espera de los amistosos.

No obstante, como las partes tienen prácticamente todo acordado y no habría inconvenientes para que en estos días se haga oficial, González trabajó ayer en Ezeiza y lo seguirá haciendo -de no mediar imprevistos- durante todo el 2023.

En el último tiempo las lesiones han marginado al Pulpo y le han impedido lograr continuidad. Poniéndolo en números, en el 2022 jugó apenas siete partidos -solo tres como titular-, seis por la Copa de la Liga en el primer semestre del año y el restante en la última Liga Profesional. En tanto, desde que llegó a Boca acumula 37 partidos y 3 goles.

El plantel de Boca Juniors se entrará esta tarde y el viernes estará viajando hacia San Juan, donde el sábado disputará su primer amistoso del año frente a Independiente. El segundo amistoso también tendrá lugar en el estadio Del Bicentenario sanjuuanino el viernes 13 de enero ante Everton, de Chile, y tres días más tarde estará viajando a Abu Dhabi, donde el 20 se cruzará con Racing Club por la Supercopa Argentina rebautizada para la ocasión como Supercopa Internacional.