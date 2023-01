El posteo de Messi tras la tibia bienvenida del PSG y la ¿reacción? de Mbappé

Lionel Messi volvió a calzarse los botines y el fútbol vuelve a festejar. Es que el mejor jugador del planeta regresó, después de un mes soñado donde consiguió el título de campeón del mundo con la Selección argentina, a los entrenamientos del PSG y tuvo un tibio recibimiento por parte del club francés, que le hizo un pasillo de aplausos. El argentino publicó varias imágenes en Instagram y agradeció el homenaje, pero en el posteo faltó un like muy esperado: el de Kylian Mbappé.

"Muchas gracias a mis compañeros y a todas las personas del club por el recibimiento que me dieron. Ya estamos de regreso y con muchas ganas de seguir cumpliendo los objetivos de esta temporada, ahora con el PSG", escribió Messi en su cuenta de Instagram.

El posteo, que tuvo más de 10 millones de likes en pocas horas, no contó con el "me gusta" de Mbappé, la estrella francesa que disputó la final del Mundial justamente contra Leo. El delantero galo, justo esta semana, se fue de vacaciones y se lo vio en New York, donde paseó de incógnito por Times Square y hasta fue a ver a los Brooklyn Nets en la NBA.

Por su parte, Leo se abrazó con Neymar en su reencuentro tras el Mundial de Qatar 2022, recibió un cálido saludo del costarricense Keylor Navas, el portugués Danilo Pereira, el brasileño Marquinhos y otros jugadores. Más tarde salió al campo de juego, donde entre staff y jugadores del PSG le hicieron un pasillo para homenajearlo: recibió una patadita de Ney y el aplauso de la mayoría.

Un detalle llamativo es que no estaba Kylian Mbappé, quien comenzó sus vacaciones justo antes de que llegara el crack argentino, pero sí estaba su hermano Ethan, de 16 años, quien juega en las inferiores del PSG y puso cara de pocos amigos cuando vio al siete veces Balón de Oro.

El regreso de Messi a las canchas puede demorarse unos días más, aunque es posible que esté desde el arranque este viernes ante Chateauroux por la Copa de Francia. En cualquier caso, el argentino estaría con varios entrenamientos encima para el encuentro del miércoles 11 de enero ante Angers, en el Parque de los Príncipes. ¿Cómo lo recibirán allí?